Fãs acham que filme macabro faz parte do universo de Supernatural

Os fãs de Supernatural têm uma teoria sobre uma ligação da série com o filme A Mão do Diabo, disponível também no Amazon Prime Video no Brasil. Assim como o título popular, o longa conta a história de um pai de família que caça demônios.

O que muda em A Mão do Diabo em relação a Supernatural é uma reviravolta sinistra. Esse homem que caça demônios estaria louco e começou uma série de assassinatos acreditando que recebeu uma missão divina.

Com isso, o próprio filho dele confessa ao FBI o que está acontecendo. As autoridades, então, precisam capturar esse religioso fanático que virou um assassino em série.

Assim como em Supernatural, esse pai de A Mão do Diabo tem dois filhos e quer passar os ensinamentos para eles. Por conta dessa semelhança, a teoria é que Supernatural e A Mão do Diabo contam a mesma história de perspectivas diferentes.

Por mais que não exista qualquer confirmação de uma ligação entre os dois títulos, A Mão do Diabo se torna mais interessante quando colocado lado a lado com Supernatural.

As perspectivas de Supernatural e A Mão do Diabo

O religioso fanático de A Mão do Diabo apresenta a mesma personalidade de John Winchester, o pai de Dean e Sam, os protagonistas de Supernatural. A perspectiva está na realidade de cada uma das produções.

Supernatural confirma o sobrenatural e coloca os demônios e monstros como ameaças que existem. Já A Mão do Diabo coloca que os “demônios” na verdade seriam as pessoas ruins da sociedade.

O que afasta Supernatural e A Mão do Diabo é a relação do pai e dos filhos. No filme de terror, o irmão mais velho acha o pai perigoso, enquanto o mais novo o idolatra.

Já em Supernatural, Dean, o mais velho, nunca achou John perigoso, por mais que a relação dos dois não seja a mais fácil. Enquanto isso, Sam, o mais novo, quer inicialmente fugir da vida de caçador – mas, não deixa de amar o pai.

Como a teoria é interessante, fãs de Supernatural podem tirar a própria conclusão ao assistir A Mão do Diabo.

Supernatural e A Mão do Diabo estão no Amazon Prime Video. A série dos irmãos Winchester também está no HBO Max.