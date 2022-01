Fãs acham que novela pode tirar grande retorno de Cobra Kai

Alerta de spoilers

No fim da quarta temporada de Cobra Kai, Terry Silver diz para John Kreese que pode trazer antigos amigos de volta na série de Karatê Kid na Netflix. Logo, os espectadores imaginaram o retorno do vilão Mike Barnes, também de Karatê Kid 3.

Agora, porém, os espectadores começam a mudar de ideia. Teorias mais populares afirmam que Terry Silver deve contar com os retornos dos antigos capangas, Snake (Jonathan Avildsen) e Dennis (William Christopher Ford).

Sobre Mike Barnes, os fãs temem que o personagem possa não retornar para Cobra Kai. O motivo é que o intérprete dele, Sean Kanan, está envolvido com uma novela que demanda bastante espaço da agenda dele.

Sean Kanan é um dos principais atores de The Bold and the Beautiful, tendo o papel de Deacon. Para o Desert Sun, o ator de Karatê Kid comentou que ama trabalhar na novela, o que leva fãs de Cobra Kai a verem como mais difícil um retorno ao papel de Mike Barnes.

“Eu amo trabalhar com todos esses atores. Atuar com jovens me renova e posso trazer novos aspectos para minha performance”, contou o ator.

Ao ser questionado sobre a volta em Cobra Kai, o ator fez mistério e disse que não poderia “confirmar ou negar”. Mesmo assim, os assinantes da Netflix ficaram um pouco pessimistas.

Cobra Kai é a continuação do universo de Karatê Kid. A série era uma produção do YouTube, mas acabou sendo adquirida pela Netflix.

Na gigante do streaming, Cobra Kai adquiriu um novo nível de popularidade. A série é elogiada por fãs e críticos por seu estilo divertido e pela maneira que honra o legado da franquia Karatê Kid.

Leia abaixo uma sinopse de Cobra Kai, da Netflix.

“Décadas depois da competição que mudou suas vidas, a rivalidade entre Johnny e Daniel está de volta nesta sequência da trilogia Karatê Kid.”

Na quarta temporada, os dois vão justamente reunir forças para parar o Cobra Kai, dominado por John Kreese. O vilão, para parar o ex-aprendiz Johnny Lawrence e Daniel LaRusso, traz de volta Terry Silver, principal ameaça de Karatê Kid 3.

Cobra Kai conta com quatro temporadas na Netflix.