Fãs comparam caso polêmico de influenciadora com Black Mirror

Internautas compararam o polêmico caso de uma influenciadora digital com Black Mirror, produção conhecida por suas narrativas sombrias e mensagens impactantes sobre tecnologia. No Brasil, a série é disponibilizada pela Netflix.

Recentemente, uma popular usuária do TikTok compartilhou um vídeo em que surge dançando ao lado da mãe, que aparece desacordada em uma cama de hospital.

Na legenda, a jovem escreveu uma mensagem para a mãe, revelando que ela acabou falecendo.

O vídeo deixou internautas chocados, levando a jovem a declarar que, apesar de estar internada com câncer e praticamente em coma, a mãe ainda conseguia se comunicar de alguma forma e deu autorização para que o vídeo fosse gravado.

Seja como for, a influenciadora digital vem recebendo muitas críticas nas redes sociais por causa do vídeo e, no Twitter, algumas pessoas compararam a situação com Black Mirror, como dá para ver pelas reações abaixo.

Black Mirror é popular na Netflix

Lançada originalmente pela Channel 4 em 2011, Black Mirror surpreendeu fãs de TV com histórias chocantes, que apresentam o lado mais obscuro da tecnologia e com isso, da humanidade.

A série passou a ser produzida exclusivamente pela Netflix a partir de sua terceira temporada. Mesmo assim, a produção conseguiu manter o estilo subversivo e intenso de seus primeiros lançamentos.

Black Mirror é desenvolvida por Charlie Brooker. Ele também trabalhou em Black Mirror: Bandersnatch, longa-metragem interativo que é parte da “franquia”.

Atualmente, ainda não se sabe se Black Mirror terá uma nova temporada. O criador da série admitiu que deu uma pausa no desenvolvimento de novos episódios.

Todos os episódios de Black Mirror estão disponíveis na Netflix.