Fãs da Netflix fazem reclamação sobre All of Us Are Dead

All of Us Are Dead conquistou os fãs do gênero de zumbis com a história focada em uma escola da Coreia do Sul. Mesmo assim, os espectadores da Netflix não deixam passar nada.

Os espectadores elogiam a linha da trama, além de pontos como a violência. Alguns até chegam a já considerar All of Us Are Dead melhor que The Walking Dead, grande seriado do gênero.

Mas, a série sul-coreana da Netflix mostra um ponto estranho. Os espectadores acreditam que os personagens tomam decisões complicadas de entender.

Para alguns, muitos personagens do seriado são até mesmo “muito burros”. Além disso, alguns fãs encontraram uma estranha tendência em All of Us Are Dead.

Os espectadores da Netflix apontam que as mortes de personagens homens são por sacrifícios, enquanto a das mulheres seriam por decisões “burras”.

Confira abaixo as reações.

Mesmo assim, All of Us Are Dead deve agradar fãs de The Walking Dead

O apocalipse zumbi começa a partir de um vírus dentro de uma escola na Coreia do Sul. Um estudante até diz que é como Invasão Zumbi, o famoso filme do país.

O começo do apocalipse, assim, é de estudantes tentando sobreviver a ele. Ao mesmo tempo, o governo local parece tentar evitar que o vírus se espalhe.

All of Us Are Dead promete um terror violento com muita ação. Além disso, deve mudar a percepção sobre os zumbis. As criaturas sentem “medo extremo” e “só atacam por sobrevivência”.

Ao contrário de The Walking Dead, a nova série da Netflix já explica a origem do vírus e dá um motivo para que o banho de sangue aconteça.

O elenco traz atores mais jovens da Coreia do Sul. Alguns deles são Yoon Chan-young, de Nobody Knows; Park Ji‑hoo, de Casa do Beija-Flor; Victoria Grace, de Superstore; Darren Keilan, que estará em Bullet Train; e Lisa Yamada, de Little Aires Everywhere.

Uma semelhança com Round 6 é que a série de zumbis traz também Lee Yoo-mi no elenco, que esteve no sucesso de Squid Game.

A nova série da Netflix é baseada no webtoon Now at Your School, de Joo Dong-Geun. A direção fica com J.Q. Lee e Kim Nam-Soo.

“Uma epidemia mortal surge em uma escola. Encurralados, os alunos só tem uma opção: lutar com todas as forças para não virarem zumbis”, afirma a sinopse da série da Netflix.

All of Us Are Dead está disponível na Netflix.