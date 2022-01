Fãs de And Just Like That notam erro em cena de nudez frontal

Alerta de spoilers

Um dos episódios de And Just Like That, o revival de Sex and the City, trouxe uma cena de nudez frontal, mas, com isso, trouxe um erro dentro da franquia.

Na cena em questão, Charlotte tenta convencer o marido a usar um anel de pilates, com medo dele ter algum problema de coração.

A fim de convencê-lo, Charlotte acaba decidindo fazer sexo oral, mas isso é um erro na franquia, como apontaram fãs.

Previamente em Sex and the City já foi revelado que Charlotte não gosta de fazer sexo oral porque ela acaba engasgando facilmente.

Naturalmente, isso pode ter mudado com o passar dos anos, mas como isso não foi abordado no revival, trata-se de um deslize do roteiro.

A famosa série da HBO terá uma nova temporada com 10 capítulos. Dessa vez, a produção vai para plataforma de streaming HBO Max.

A história seguirá a amizade das personagens quando elas entram na casa dos 50 anos.

Michael Patrick King, que escreveu e dirigiu os filmes da série – além de ter trabalhado em Sex and the City, fica na produção executiva. As atrizes também assumem esse papel.

Baseada nos livros de Candice Bushnell, Sex and the City teve seis temporadas entre 1998 e 2008. Além disso, ganhou dois filmes, em 2008 e 2010.

A nova Sex and the City está no HBO Max.