Fãs de Cobra Kai acham que pai de Miguel é personagem sumido de Karatê Kid

Os fãs de Cobra Kai têm uma forte teoria sobre quem é o pai de Miguel. O mistério da série da Netflix que continua Karatê Kid deve ser terminado na quinta temporada.

No fim do quarto ano, Miguel vai para o México, onde descobriu que o pai dele está. Até então, o que se sabia sobre o personagem misterioso é que ele era uma pessoa ruim quando Carmen engravidou dele no Equador.

A partir disso, fãs de Cobra Kai apostam em um vilão sumido de Karatê Kid. A principal teoria agora é que Mike Barnes, o outro vilão do terceiro filme da franquia, pode ser o pai do protagonista da série da Netflix.

Bem como é descrito, Mike não era uma boa pessoa e possivelmente precisou fugir dos Estados Unidos após Karatê Kid 3. Pela personalidade dele, não seria difícil imaginar um envolvimento no mundo do crime.

Há até uma teoria de que Mike foi para o México e mudou de vida, se tornando uma boa pessoa. Dessa forma, o vilão de Karatê Kid 3 poderia ser mais um a ter uma redenção em Cobra Kai, principalmente para derrotar Terry Silver.

Nessa mesma teoria, os fãs acham que a série da Netflix vai trazer os dois capangas de Terry Silver de volta, Snake (Jonathan Avildsen) e Dennis (William Christopher Ford), que vigiavam Barnes – esse vilão, inclusive, nunca foi colocado como amigo de Silver em Karatê Kid 3.

No fim da quarta temporada de Cobra Kai, Terry diz que pode trazer amigos de volta, mas não deixa claro quem são eles.

Além dessa popular teoria, alguns fãs apostam que Freddy Fernandes pode ser o pai de Miguel. O outro personagem sumido de Karatê Kid é o vizinho que recebe Daniel no primeiro filme da franquia – o que seria uma reviravolta e tanto.

Por enquanto, Cobra Kai não dá mais pistas de quem pode ser o pai de Miguel.

Mais sobre Cobra Kai na Netflix

Cobra Kai é a continuação do universo de Karatê Kid. A série era uma produção do YouTube, mas acabou sendo adquirida pela Netflix.

Na gigante do streaming, Cobra Kai adquiriu um novo nível de popularidade. A série é elogiada por fãs e críticos por seu estilo divertido e pela maneira que honra o legado da franquia Karatê Kid.

Leia abaixo uma sinopse de Cobra Kai, da Netflix.

“Décadas depois da competição que mudou suas vidas, a rivalidade entre Johnny e Daniel está de volta nesta sequência da trilogia Karatê Kid.”

Na quarta temporada, os dois vão justamente reunir forças para parar o Cobra Kai, dominado por John Kreese. O vilão, para parar o ex-aprendiz Johnny Lawrence e Daniel LaRusso, traz de volta Terry Silver, principal ameaça de Karatê Kid 3.

Cobra Kai conta com quatro temporadas na Netflix. O quinto ano do seriado ainda não tem previsão de estreia.