Fãs de Karatê Kid ficam chocados ao descobrir idades dos atores de Cobra Kai

Os fãs de Karatê Kid estão surpresos com as idades de Ralph Macchio e Thomas Ian Griffith, atores de Cobra Kai, série da Netflix. Eles interpretam Daniel LaRusso e Terry Silver, respectivamente.

Por incrível que pareça, Ralph Macchio é um ano mais velho do que Thomas Ian Griffith, embora Terry Silver seja retratado como um personagem bem mais velho que Daniel LaRusso. Ralph Macchio está com 60 anos de idade, enquanto Thomas Ian Griffith está com 59 anos.

Isso pegou os fãs de surpresa, considerando a diferença de idade de Daniel LaRusso e Terry Silver no universo de Karatê Kid.

Também é incrível porque significa que, em Karatê Kid 3 – O Desafio Final, o ator Ralph Macchio já era um adulto mais velho do que o intérprete do grande vilão, embora seu personagem ainda fosse retratado como um adolescente.

Cobra Kai é um sucesso na Netflix

Cobra Kai é a continuação do universo de Karatê Kid. A série era uma produção do YouTube, mas acabou sendo adquirida pela Netflix.

Na gigante do streaming, Cobra Kai adquiriu um novo nível de popularidade. A série é elogiada por fãs e críticos por seu estilo divertido e pela maneira que honra o legado da franquia Karatê Kid.

Leia abaixo uma sinopse de Cobra Kai, da Netflix.

“Décadas depois da competição que mudou suas vidas, a rivalidade entre Johnny e Daniel está de volta nesta sequência da trilogia Karatê Kid.”

Na quarta temporada, os dois se juntam para parar o Cobra Kai, dominado por John Kreese. O vilão, para parar o ex-aprendiz Johnny Lawrence e Daniel LaRusso, traz de volta Terry Silver, principal ameaça de Karatê Kid 3.

Cobra Kai está disponível na Netflix.