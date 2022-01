Fãs de Riverdale detonam trama da 5ª temporada: “Muito idiota”

Contém spoilers

A quinta temporada de Riverdale apostou em um enredo bem diferente do tradicional, trazendo mais elementos sobrenaturais do que nunca. Mas nem todos os fãs ficaram empolgados, com alguns chamando a trama de “idiota”.

Sombria e recheada de mistério, a quinta temporada de Riverdale ousou em vários sentidos, mas muitos espectadores sentiram que passou dos limites. Existe até mesmo uma abdução alienígena em um momento.

Como relatado pelo Express UK, alguns internautas opinaram que o mistério central em Riverdale se tornou muito bobo, chegando a compará-lo com situações em Scooby-Doo.

Outras pessoas disseram que a adição de elementos alienígenas, ainda que com suas reviravoltas, é simplesmente “idiota”, indo longe demais até mesmo para o padrão de Riverdale.

Riverdale apresentou um aspecto sobrenatural desde o início, mas nas últimas temporadas isto se tornou ainda mais exagerado.

A série perdeu parte de sua audiência por causa disso, embora ainda tenha uma base de fãs muito leal e significativa.

Estrela revela que Riverdale está perto de acabar

Riverdale já pode estar chegando ao fim, ao menos é o que indicou Lili Reinhart, que disse que a série pode acabar com a sétima temporada.

Em sessão de perguntas e respostas no Instagram, realizada em 30 de novembro de 2021, a atriz foi perguntada se a sexta temporada seria a última. Primeiro ela disse que não seria, mas acrescentou: “Bem, pode ser.”

A CW ainda não renovou Riverdale para um sétimo ano, então tudo pode acontecer. Reinhart disse que o elenco e equipe estão esperançosos por um sétimo ano.

Depois disso, ela disse que a sétima temporada “provavelmente será a última”. Vale notar que isso não é um anúncio oficial, portanto os planos podem mudar.

No Brasil, Riverdale é exibida pela Warner Channel. A série também está disponível pela Netflix.