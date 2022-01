Fãs de Riverdale reclamam da 5ª temporada após dupla ter pouco espaço

Alerta de spoilers

A quinta temporada de Riverdale tem uma mudança drástica na história. Disponível na Netflix, a trama tem um salto de sete anos no tempo.

Como é visto, esse salto para o futuro leva os protagonistas para lugares completamente diferentes. Não apenas isso, mas as relações que eram vivenciadas na escola agora mudaram, com outros casais e parcerias se formando.

Na trama, o grupo formado por Archie (K.J. Apa), Betty (Lili Reinhart), Jughead (Cole Sprouse) e Veronica (Camila Mendes) volta para cidade quase uma década depois. Nesse ponto, todos se sentem como desconhecidos.

Os casais de melhores amigos, inclusive, criam uma rivalidade entre si. Tudo acontece porque Archie e Betty se beijam, o que destrói os sentimentos de Jughead e Veronica.

Dessa forma, duplas amadas perdem espaço em Riverdale. Esse ponto deixou muitos espectadores decepcionados e reclamando da trama que está na Netflix.

Fãs reclamam de pouco espaço para dupla em Riverdale

Durante as quatro primeiras temporadas, Betty e Veronica foram inseparáveis em Riverdale. As melhores amigas resolveram mistérios, se deram conselhos e amadureceram juntas.

Com essa história delas, os fãs passaram a amar as tramas envolvendo Betty e Veronica. Com a quinta temporada, a dupla perdeu espaço após o salto no tempo, o que deixou os espectadores da Netflix chateados.

No fórum da série no Reddit, espectadores comentaram que Betty e Veronica precisam recuperar totalmente a amizade.

“Betty e Veronica praticamente não interagem por toda temporada”, afirmou um.

“A série sempre foi estranha com amizades. Eu achei difícil determinar se nós devemos achar que elas não são mais amigas, ou que o seriado simplesmente não se importa”, contou outra espectadora.

Apesar da reclamação, os espectadores esperam com paciência que Betty e Veronica voltem a ter grandes aventuras unidas em Riverdale.

Riverdale está com cinco temporadas na Netflix. O seriado também é exibido pelo canal Warner no Brasil.