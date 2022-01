Fãs de Virgin River apontam grande erro com gravidez de Mel

Parte da história de Virgin River na Netflix envolve gestações. Primeiro, Charmaine aparece grávida e depois, Mel. No centro disso está Jack.

Nas duas situações, o personagem não sabe inicialmente se é ou não o pai. Os espectadores apontaram, a partir do Reddit, que a trama tem erros gerados com todo esse mistério.

Continua depois da publicidade

As mães podem simplesmente fazer um teste de paternidade logo após o nascimento dos bebês. O problema, porém, está em quando essas crianças devem chegar ao mundo.

Internautas apontam que as gestações em Virgin River parecem durar mais do que o comum. Além disso, a gravidez de Mel conta com mais outro problema.

Na terceira temporada, a protagonista da Netflix faz um tratamento para engravidar. Na mesma rede social, internautas apontaram que esse processo costuma demorar.

“Não tem como funcionar tão rápido”, destacou um espectador. Ao que parece, Virgin River pode continuar tendo problemas com essa situação.

Virgin River está disponível na Netflix

Virgin River conta a história de Melinda ‘Mel’ Monroe (Alexandra Breckenridge), que se torna enfermeira na pequena cidade de Virgin River, na Califórnia.

Lá, ela acredita que pode deixar seus traumas para trás e recomeçar, mas ela logo descobre que a vida na cidade não é tão simples quanto ela achava.

O elenco de Virgin River conta com Alexandra Breckenridge, Martin Henderson, Colin Lawrence, Jenny Cooper, entre outros.

Virgin River é baseada nos livros escritos por Robyn Carr. A série é comandada por Sue Tenney na Netflix.

Virgin River conta com três temporadas na Netflix. O quarto ano ainda não tem previsão de estreia.