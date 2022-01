Fãs encontram erro histórico em personagem de Vikings

Contém spoilers

Existe um erro histórico na história de Athelstan em Vikings. A série teve muita popularidade durante suas seis temporadas.

Em um ponto da série, Athelstan acabou sendo capturado por saxões e, rotulado de apóstata, foi crucificado. Ele foi salvo antes de sucumbir aos ferimentos e ao trauma, mas a cena de sua crucificação ainda é muito chocante, embora tenha sido historicamente imprecisa.

O criador de Vikings alegou que encontrou uma história de um monge cristão que teve um destino parecido com o do personagem da série, mas de acordo com o Screen Rant, os internautas nunca conseguiram achar um registro de algo parecido que tenha acontecido.

Na verdade, alguns fãs acreditam que é altamente duvidoso que cristãos usassem a crucificação como castigo, já que na verdade acaba soando como uma “zombaria da crucificação de Jesus”.

A cena da crucificação de Athelstan é bastante impactante em Vikings e ficou marcada na memória dos espectadores. Mesmo que tenha sido historicamente imprecisa, ela teve a sua importância no arco do personagem.

Vikings terá continuação na Netflix

Vikings: Valhalla começa no início do século XI e mostra as aventuras de alguns dos Vikings mais famosos da História, como Leif Eriksson, Freydís Eiríksdóttir, Harald Hardrada e William, o Conquistador.

Sam Corlett, de O Mundo Sombrio de Sabrina, viverá Leif Eriksson. Frida Gustavsson será Freydís Eiríksdóttir. Leo Suter será Harald Hardrada. Bradley Freegard, por sua vez, será o Rei Canute, rei da Dinamarca.

Jóhannes Haukur Jóhannesson será Olaf Haraldsson, Laura Berlin viverá Emma da Normandia. David Oakes, por sua vez, será o conde Godwin, conselheiro do Rei da Inglaterra.

Caroline Henderson viverá Jarl Haakon em Vikings: Valhalla, que lidera Kattegat nesse período.

Vikings: Valhalla chega em 2022 na Netflix. Já todas temporadas de Vikings seguem na plataforma.