Fãs ficaram furiosos após serem enganados por Café com Aroma de Mulher

Café com Aroma de Mulher é um dos maiores sucessos da Netflix. A produção latina superou algumas das estreias mais aguardadas da plataforma e se estabeleceu por semanas no Top 10 do streaming. Na época de seu lançamento original, a novela contou com um sério problema de divulgação, que fez muitos fãs se sentirem enganados.

“Este remake da novela clássica de 1994 conta história de amor entre a trabalhadora rural Gaviota e Sebastián, um herdeiro da aristocracia cafeeira”, afirma a sinopse da produção.

Além do ator cubano William Levy como o charmoso Sebastián Vallejo e Laura Londoño como a protagonista Gaviota, a série conta também com Carmen Villalobos como a vilã Lucía Sanclemente.

Foi exatamente a escalação de Carmen Villalobos, vinculada à divulgação da série, que deixou os fãs de Café com Aroma de Mulher tão confusos. Explicamos abaixo tudo sobre essa história.

Por que os fãs de Café com Aroma de Mulher foram enganados?

Exibido originalmente pela emissora RCN, o remake da famosa novela dos anos 90 foi lançado no Brasil pela Netflix – e acabou dando o que falar.

Devido a um problema de divulgação, fãs acreditaram que uma das atrizes deveria ter uma importância maior – principalmente se comparada a Carmen Villalobos.

Como Carmen Villalobos é uma das atrizes colombianas mais populares da América Latina (e do mundo), a emissora decidiu usar seu conhecido rosto para divulgar Café com Aroma de Mulher.

Muitos espectadores se sentiram enganados, já que Laura Londoño é a verdadeira protagonista da série.

Na visão de parte dos espectadores, a novela trouxe um foco bem maior para a personagem de Villalobos, uma das antagonistas da produção.

“Eles são o casal da novela ou é a outra atriz? Por que eles só promovem a Carmen?”, comentou um dos críticos.

Antes da estreia da novela, muitos fãs acreditaram que Carmen Villalobos seria a intérprete da protagonista Gaviota.

A situação ficou ainda mais complicada devido ao fato da emissora Telemundo, que distribui a série em outros países, ter citado apenas William Levy e Carmen Villalobos em uma matéria original.

“Participei dos testes, fiquei empolgada, mas não disse nada. Depois, a Telemundo anunciou que a novela seria produzida, e que já tinham os protagonistas. Também confirmaram William Levy e Carmen Villalobos no elenco. Mas nunca falaram que Carmen seria a protagonista”, explicou a estrela Laura Londoño em uma entrevista ao programa Diva Rebeca.

Mesmo não sendo a protagonista de Café com Aroma de Mulher, Carmen Villalobos é uma das atrizes mais populares do elenco. Em uma entrevista recente, ela falou de sua personagem, Lucía Sanclemente.

“Ela não é exatamente má. Eu sempre disse isso. É uma mulher lutando pelo que acredita e pelo que deseja. E ela carrega consigo sentimentos negativos, como inveja, egoísmo e manipulação”, explicou a atriz.

Café com Aroma de Mulher está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.