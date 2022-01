Fãs não gostam das novas aparências de Três Espiãs Demais

Na onda de revivals, um famoso desenho comprou a ideia. Três Espiãs Demais, um clássico da TV Globinho no Brasil, volta com a sétima temporada e dando novas aparências para Sam, Alex e Clover.

O portal francês Gossip Room teve acesso ao primeiro cartaz da sétima temporada. As protagonistas de Três Espiãs Demais ganharam novos traços e penteados.

Nas redes sociais, os espectadores criticaram a escolha. Os mais nostálgicos acreditam que os novos traços estão estragando as personagens.

Alguns focaram em Clover. Internautas fizeram até piadas com o novo cabelo da personagem de Três Espiãs Demais.

Confira abaixo o cartaz e as reações.

Animador revelou nova temporada de Três Espiãs Demais

O animador Thomas Astruc anunciou no Twitter que uma nova temporada de Três Espiãs Demais, clássico desenho da TV Globinho, está em desenvolvimento.

“Não sei se todo mundo sabe disso na Internet, mas acabei de descobrir que Três Espiãs Demais terá uma nova temporada! Vamos nessa!”, escreveu o animador na rede social.

O animador não está envolvido com a nova temporada de Três Espiãs Demais. No entanto, ele expressou que está muito empolgado com o projeto.

Três Espiãs Demais gira em torno das adolescentes Alex, Clover e Sam, que precisam dividir suas vidas comuns de adolescente com a espionagem secreta.

Confira abaixo uma sinopse do desenho.

“Sob o cuidado do diretor da Organização Mundial de Proteção Humana, três garotas, de Beverly Hills, se transformam em agentes secretas.”

“Elas combatem o crime internacional e frequentam a escola para manter a qualidade de suas notas.”

Três Espiãs Demais originalmente teve seis temporadas, sendo um desenho bastante popular da antiga TV Globinho. Mais detalhes sobre a nova temporada devem ser revelados em breve.

Ainda não se sabe se a nova temporada de Três Espiãs Demais deve ser exibida em um canal ou um serviço de streaming.