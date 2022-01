Fãs odiaram participação de Lady Gaga em Os Simpsons; veja por que

Lady Gaga é uma estrela amada por fãs no mundo todo, mas os espectadores de Os Simpsons não gostaram muito da sua participação na série animada. Na verdade, de acordo com o Looper, essa pode ter sido a mais odiada participação especial de uma celebridade no desenho.

Lady Gaga apareceu em um episódio de Os Simpsons chamado “Lisa Goes Gaga”. Teve uma péssima recepção com os fãs, que não gostaram muito da maneira como a estrela foi inserida na narrativa.

Os Simpsons sempre trouxe grandes estrelas para participações especiais, mas costumava fazer isto com um pouco mais de naturalidade. Em temporadas recentes, isso ficou um pouco mais forçado na série animada.

Um internauta escreveu no Reddit: “O desenho costumava trazer celebridades para participações especiais divertidas. Mas agora existe essa coisa estúpida de construir um episódio em torno de uma celebridade, o que é bem forçado.”

“Eu ainda gosto dos novos episódios. Mas esse foi apenas um comercial de 30 minutos de Lady Gaga”, disse outra pessoa.

Mais sobre Os Simpsons

A série animada Os Simpsons foi criada por Matt Groening.

A série animada é uma representação satírica da vida americana, resumida pela família que consiste em Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie.

Se passa na cidade fictícia de Springfield e parodia a cultura e sociedade americanas, a televisão e a condição humana.

Com novos episódios até hoje, Os Simpsons é o programa de animação mais longo da história dos Estados Unidos.

