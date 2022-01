Fãs reclamam de nova La Casa de Papel, mas há um motivo para Netflix ter série

A Netflix revelou o trailer e o elenco de La Casa de Papel: Coreia – Área de Economia Conjunta, que é um remake da série espanhola. Nas redes sociais, fãs reclamaram sobre esse projeto.

Internautas que acompanharam La Casa de Papel comentaram que a série principal recém terminou. Por isso, não parecia existir a necessidade de um remake sul-coreano logo em seguida.

Ao mesmo tempo, La Casa de Papel prepara uma série derivada. O projeto é focado em Berlim, chegando em 2023.

O que os fãs não sabem é que a Netflix pode ter um bom motivo para essa versão. O Den of Geek afirma que a plataforma quer novas assinaturas internacionalmente.

O site diz que a Netflix atingiu o nível máximo de assinatura na América da Norte, mudando assim a estratégia para o resto do mundo. Um foco do serviço seria a Coreia do Sul, que recebeu um investimento de US$ 500 milhões do streaming apenas em 2021.

Nessa estratégia, La Casa de Papel é fundamental. O seriado, em números totais, é pelo menos o terceiro mais assistido da Netflix, o que comprova uma popularidade mundial da história espanhola.

Mais sobre La Casa de Papel: Coreia

Como visto acima, a Netflix revelou o primeiro trailer da nova série de La Casa de Papel, trazendo os principais nomes do elenco – como o de Kim Yunjin, conhecida por Lost. A série tem previsão para 2022 na plataforma.

A primeira parte do trailer é bastante misteriosa. O novo Professor parece planejar o assalto, quando se depara com a clássica máscara de La Casa de Papel, que deve ser a escolhida para o plano.

No fim do trailer, a Netflix trouxe o elenco da nova La Casa de Papel. Ao mesmo tempo, confirmou os personagens que aparecem na primeira temporada.

O Professor é interpretado por Yoo Ji-Tae, enquanto Kim Yunjin, conhecida por ser a Sun de Lost, fica como Woo Jin – possivelmente uma nova versão da inspetora Raquel.

A estrela de Lost, por hora, é a grande surpresa anunciada no elenco.

O elenco tem ainda Park Hae-Soo, de Round 6, como Berlim; Jun Jong-Sea como Tóquio; Lee Wong-Jong no papel de Moscou; Kim Ji-Hun como Denver, Jang Yoon-Ju vivendo Nairóbi; Lee Hyun-Woo interpretando Rio; Kim Ji-Hoon como Helsinki; e Lee Kyu-Ho como Oslo.

Os personagens são basicamente os mesmos que aparecem na primeira temporada da versão espanhola de La Casa de Papel. Por enquanto, a Netflix ainda não detalha qual será o alvo do grupo na trama – se novamente a Casa da Moeda ou até mesmo outra instituição.

La Casa de Papel: Coreia – Área de Economia Conjunta chega em 2022 na Netflix. Já as outras temporadas de La Casa de Papel estão na Netflix.