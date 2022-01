Fãs têm a mesma piada sobre Emily em Paris – e é genial

Emily em Paris continua rendendo alguns comentários com a segunda temporada na Netflix. Uma das críticas dos fãs é sobre a protagonista interpretada por Lily Collins.

Os internautas notaram que Emily conseguiu um bom trabalho na França, mas não fala francês. Não apenas isso, começou aulas e não leva muito a sério.

Além disso, a história de Emily em Paris parece ter se repetido um pouco. Pensando nisso, os assinantes da Netflix tiveram a mesma piada, que é genial.

Os espectadores comentaram que há apenas uma Emily que deveria estar em Paris. Trata-se da personagem Emily Charlton, de O Diabo Veste Prada.

Nas redes sociais, os fãs brincaram com a personagem de Emily Blunt. Os internautas acreditam que se essa fosse a protagonista de Emily em Paris, ela ao menos já teria aprendido francês.

“A única Emily que deveria estar em Paris”, afirmou um fã.

“A Emily que deveria estar em Paris”, observou outro.

“Ela Emily teria aprendido francês se estivesse em Paris”, destacou um terceiro.

Em O Diabo Veste Prada, Emily é a assistente original de Miranda, que começa a perder espaço. Um dos momentos decisivos é quando ela é excluída de uma viagem para Paris – o que deixou a piada com a série da Netflix ainda mais engraçada.

Confira abaixo a piada com as reações dos assinantes da Netflix.

Emily em Paris está com duas temporadas na Netflix

Criada por Darren Star, autor de Younger e Sex and the City, Emily em Paris traz a citada Lily Collins como a protagonista homônima. Apresentada como uma executiva de marketing em Chicago, Emily se muda para Paris para revitalizar as redes sociais de um icônica grife de luxo.

Nos 10 primeiros episódios da série, Emily e seus novos colegas de trabalho aprendem uns com os outros, e usam suas experiências e visões coletivas para criar uma interessante estratégia comercial.

No segundo ano, Emily mostra que está se tornando cada vez mais francesa. Ao mesmo tempo, a personagem está com dúvidas em vários campos da vida dela, inclusive o amoroso – em que deve formar um triângulo amoroso.

O seriado ainda tem Philippine Leroy-Beaulieu e Ashley Park no elenco.

“Emily Cooper consegue o trabalho dos sonhos em Paris. Agora, ela precisa administrar a carreira, os amigos e o amor na Cidade Luz”, diz a sinopse oficial.

Emily em Paris tem duas temporadas na Netflix.