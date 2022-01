Fãs tem opinião polêmica sobre pai de Neymar em O Caos Perfeito

Neymar: O Caos Perfeito abriu a intimidade do jogador de futebol da Seleção e do PSG (Paris Saint-Germain). Como era esperado, os espectadores tiveram diferentes reações.

Além de um atleta bem-sucedido, Neymar se transformou em uma celebridade. Cada passo do jogador fora das quatro linhas é acompanhado, principalmente quando se trata de relacionamentos.

Continua depois da publicidade

Em O Caos Perfeito, uma reação similar de espectadores foi sobre o pai de Neymar. Também agente do atleta, os fãs colocaram o Neymar pai com uma preocupação grande com a imagem do atleta.

Alguns comentários chamaram atenção ao foco dado pelo pai de Neymar, que é sobre os negócios que envolvem o filho. A atitude também gerou memes entre os internautas.

Confira abaixo algumas reações e opiniões polêmicas que fãs tiveram sobre Neymar: O Caos Perfeito.

Com três episódios de 50 a 60 minutos cada, a série apresenta um lado ainda pouco conhecido de Neymar Jr., sem fugir das controvérsias.

A obra resgata parte da história do jogador e acompanha sua ascensão à fama no Santos, seus dias de glória no FC Barcelona e a montanha-russa com a Seleção Brasileira e o Paris Saint Germain. Também revela a máquina de marketing por trás de Neymar, comandada por seu pai, Neymar da Silva Santos, mais conhecido como Neymar Pai.

Repleta de estrelas, há ainda depoimentos dos jogadores David Beckham, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Daniel Alves e Thiago Silva e dos atletas Gabriel Medina e Bruninho, entre outras lendas, que avaliam o lugar de Neymar na história do esporte.

Neymar: O Caos Perfeito é dirigida por David Charles Rodrigues e tem como produtores-executivos LeBron James e Maverick Carter, por meio de sua marca de empoderamento esportivo vencedora do Emmy, UNINTERRUPTED.

Neymar: O Caos Perfeito já está disponível na Netflix.