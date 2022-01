Fãs temem saída de estrela de Virgin River após desabafo

Fãs de Virgin River ficaram preocupados após declarações de Alexandra Breckenridge, a Mel da série da Netflix, no Instagram. Em uma transmissão da famosa, a atriz desabafou sobre algo que ela não gosta nas gravações.

Muitos fãs, vale dizer, podem estar exagerando com o medo. O pensamento dos espectadores se dá mais por um temor de que a intérprete de Mel esteja se cansando do trabalho em Virgin River.

Porém, em nenhum momento a atriz disse isso. Durante o vídeo, a atriz de Virgin River comentou que as filmagens da quarta e da quinta temporada devem acontecer em 2022.

Ao comentar sobre isso, a intérprete de Mel desabafou que gostaria de que o verão fosse utilizado. Alexandra Breckenridge não está mais gostando de gravar as tramas no período do inverno.

“Eu espero que a gente comece no verão. Seria legal filmar em Vancouver no verão do que no inverno. Porque, para ser sincera, estou cansada de gravar no inverno. Não estou interessada em fazer isso de novo. Muito frio. E quando você está do lado de fora de sandália e com menos roupas para parecer que é no meio do verão, não é legal”, contou a atriz aos fãs.

Os internautas logo ficaram com medo de que isso possa ser um sinal de alguma fadiga da estrela com Virgin River. Mas, até o momento, não parece existir qualquer situação que faça Alexandra Breckenridge deixar o seriado.

Mais sobre Virgin River na Netflix

Virgin River conta a história de Melinda ‘Mel’ Monroe (Alexandra Breckenridge), que se torna enfermeira na pequena cidade de Virgin River, na Califórnia.

Lá, ela acredita que pode deixar seus traumas para trás e recomeçar, mas ela logo descobre que a vida na cidade não é tão simples quanto ela achava.

O elenco de Virgin River conta com Alexandra Breckenridge, Martin Henderson, Colin Lawrence, Jenny Cooper, entre outros.

Virgin River é baseada nos livros escritos por Robyn Carr. A série é comandada por Sue Tenney na Netflix.

Virgin River conta com três temporadas na Netflix. O quarto ano ainda não tem previsão de estreia.