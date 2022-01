Filme perdido de Karatê Kid pode ser perfeito para Cobra Kai

Cobra Kai usa Karatê Kid 3 como uma das referências, inclusive trazendo o vilão Terry Silver para Netflix. Mas, esse filme teria uma história completamente diferente, que se tornou um longa perdido da franquia.

Em 2012, o criador de Cobra Kai, Robert Mark Kamen, comentou sobre a ideia original para Karatê Kid. O filme levaria Daniel LaRusso e o Senhor Miyagi por uma viagem pelo tempo.

Tirando o lado sobrenatural, que não combina com a série da Netflix, a história pode ser perfeita para continuação de Cobra Kai. Na quinta temporada, Chozen passa a ajudar Daniel, possivelmente ensinando segredos do karatê de Miyagi.

É aqui que entra esse filme perdido de Karatê Kid.

Em entrevista antiga, Kamen contou que levaria os personagens de Karatê Kid para a China do século 16. Nessa época, Daniel aprenderia tudo sobre a origem do Miyagi-Do.

“Eu recusei Karatê Kid 3 porque tinha outra ideia. Eu queria ter um flashback com eles no século 16 na China, fazendo um filme de época. Eu queria um filme de Kung Fu de Hong Kong”, contou o criador.

O filme poderia ser basicamente a história contada pelo Senhor Miyagi nos dois primeiros longas de Karatê Kid. O sensei confirmou que o estilo dele surgiu no século 16 após um ancestral dele, Shimpo, dormir e não perceber que o barco dele parou na China. Lá, ele aprendeu as artes marciais e criou o Miyagi-Do.

“Eu contaria a saga ao contrário. Daniel e o Senhor Miyagi estão em um barco. Daniel é atingido na cabeça e entra em coma ou algo assim. E então ele vê o barco entrando num nevoeiro e os dois seguem Shimpo, se envolvendo nessa história”, contou Kamen na época.

O motivo de filme perdido de Karatê Kid não acontecer

Essa história pode acabar sendo usada em Cobra Kai para Daniel LaRusso derrotar Terry Silver. Os segredos do Miyagi-Do, como técnicas desconhecidas, podem virar o jogo para o protagonista.

Sobre o filme, Kamen contou que ninguém quis fazer Karatê Kid 3 com esse roteiro nos anos 1980. O criador da franquia, então, decidiu que não faria mais longas para saga.

O Karatê Kid 3 que chegou aos cinemas aconteceria apenas depois e por pressão do estúdio. O roteirista revelou que executivos o procuraram informando que se ele não fizesse o filme, outra pessoa seria contratada.

“Você quer alguém ferrando com o Senhor Miyagi?”, teriam dito ao roteirista. Dessa forma, com pouca inspiração, o criador trouxe o criticado Karatê Kid 3.

Novamente, Cobra Kai parece poder melhorar as coisas para franquia ao continuar na Netflix. A série conta com quatro temporadas, com o quinto ano em desenvolvimento – mas ainda sem previsão.