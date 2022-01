Final de Peaky Blinders ganha trailer dramático; veja

A sexta temporada de Peaky Blinders ganhou um novo trailer dramático. Esta será a última temporada da série.

Aclamada pela crítica, Peaky Blinders é sucesso de audiência no Reino Unido e também obteve grande sucesso em outros países, como o Brasil. A série é estrelada por Cillian Murphy, que participou da trilogia do Batman de Christopher Nolan como Espantalho.

Confira abaixo o novo trailer da última temporada de Peaky Blinders.

Frase icônica de Peaky Blinders esconde história trágica real

Um dos momentos marcantes de Peaky Blinders, da Netflix, é quando os personagens, principalmente Tommy Shelby, usam a frase “No Meio do Inverno Sombrio” (ou In The Bleak Mid-Winter). Acontece que o verso tem uma ligação real com a trágica história da Primeira Guerra Mundial.

Em Peaky Blinders, Tommy Shelby sempre o usa em momentos trágicos, como em mortes de companheiros ou quando está em real perigo – ou ainda quando sai de situações que parecem impossíveis.

O verso faz parte de um poema publicado por Christina Rossetti em 1872, inicialmente com o título de Um Conto de Natal. O texto se popularizou depois em 1906 quando Gustav Holst fez um hino e depois o compositor Harold Darke fez a própria versão em 1909.

A ligação com a série é que In The Bleak Mid-Winter era cantada por soldados nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, como uma forma de trazer conforto no meio de toda brutalidade.

Como se sabe, Tommy Shelby passou pela grande guerra e fica com estresse pós-traumático, o que é notado em diferentes momentos da série da Netflix.

Além da citação, o hino da frase icônica de Peaky Blinders pode ser ouvido no casamento de Tommy e Grace na terceira temporada.

Peaky Blinders pode ser vista na Netflix.