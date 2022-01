Final original de Fique Comigo é ainda mais chocante

Fique Comigo, o mais novo sucesso britânico da Netflix, é baseado na obra de Harlan Coben. Um dos escritores de suspense mais famosos da atualidade, Coben fechou contrato com a plataforma para adaptar várias de suas histórias para as telas. Como é de praxe na adaptação de livros para a TV, certos aspectos da trama original foram modificados – inclusive seu desfecho.

“O desaparecimento de Carlton Flynn, que acontece 17 anos depois do desaparecimento de Stewart Green, provoca uma reação em cadeia nas vidas das pessoas ligadas a eles”, afirma a sinopse oficial de Fique Comigo na Netflix.

No final da série, Fique Comigo deixa claro que Lorraine é a verdadeira serial killer. Mas no desfecho do livro o papel da personagem é ainda mais importante.

O site News Week explicou tudo que os fãs de Fique Comigo precisam saber sobre o final original da produção.

Qual é o final original de Fique Comigo?

No final de Fique Comigo, na Netflix, o Detetive Broome descobre que Lorraine é responsável por todos os assassinatos – exceto o de Carlton.

O personagem morre por uma ação conjunta de Bea, Kayleigh e Dave, o pai da jovem.

No segundo episódio da série, Carlton tenta dopar o drinque de Kayleigh, mas Bea consegue trocar as bebidas a tempo.

Dessa forma, o abusador acaba bebendo a bebida dopada, e acaba a noite trancado em seu próprio porta-malas – que é posteriormente empurrado por Dave em direção ao lago. Ou seja: Carlton morre afogado.

Já no livro, Lorraine é a responsável por todas as mortes – exceto a de ‘Barbie’ e das vítimas de ‘Barbie e Ken’.

A personagem explica para Broome a motivação de suas ações, caracterizando a si mesma como um “anjo vingador”.

“Um por ano. Achei que ninguém suspeitaria desse padrão. A maioria desses babacas não tinham ninguém para reportar seus desaparecimentos”, explica a personagem sobre seus assassinatos.

Lorraine afirma não se arrepender de seus atos, e expressa que todas as suas vítimas mereciam morrer.

“Eles eram terríveis, espancando garotas nas boates, arruinando vidas. Eles eram perdedores. Eu ofereci a muitas garotas uma segunda chance. Ninguém sente falta desses caras”, justifica Lorraine.

Lorraine também é a verdadeira assassina de Carlton no livro – Dave não tem nenhum envolvimento na história.

Essa não é a única mudança na adaptação de Fique Comigo para a TV. No livro, Lorraine ameaça Broome com uma arma após o detetive descobrir seu envolvimento com os crimes. Já na série, Lorraine usa uma faca.

A justificativa é simples: como a série da Netflix troca o cenário americano pelo britânico, faz muito mais sentido Lorraine ameaçar Broome com uma faca, já que armas de fogo são pouco comuns no país.

Fique Comigo está disponível na Netflix.