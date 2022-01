Final original de Os Simpsons é o melhor de todos para série

Os Simpsons é a série animada de maior duração da história dos Estados Unidos, mas terá que acabar em algum momento. Enquanto os fãs comentam muito sobre qual seria o final adequado para o desenho, o Screen Rant apontou que um ótimo encerramento já existe dentro de Os Simpsons: está no primeiro episódio.

No primeiro episódio de Os Simpsons, Homer recebe um belo bônus de Natal, mas todas as suas economias acabam sendo gastas na remoção de uma tatuagem que Bart havia feito no impulso. Homer tenta salvar o Natal dos Simpsons comprando presentes baratos e aceitando um emprego de Papai Noel em um shopping.

Quando nada parece dar certo, ele leva Bart para uma pista de corrida de cães, apostando uma quantia em dinheiro. Eles perdem tudo, mas levam para casa um dos cães, que recebe o nome de Ajudante de Papai Noel.

O primeiro episódio de Os Simpsons é divertido e, ao mesmo tempo, comovente, tendo em si uma conclusão adorável e satisfatória. Se a série animada tivesse terminado em seu primeiro episódio, já estaria ótimo, mas é claro que, dessa maneira, Os Simpsons nunca teria alcançado uma jornada tão lendária na TV.

Ainda assim, quando chegar a hora de dar um encerramento para Os Simpsons, seria ótimo que tivesse inspiração no primeiro episódio da série animada. Poderia até mesmo ser um especial de Natal, o que seria bastante interessante porque, dessa maneira, o final também refletiria o começo do desenho.

Na TV, Os Simpsons continua sendo sucesso de audiência

A série animada Os Simpsons foi criada por Matt Groening.

A série animada é uma representação satírica da vida americana, resumida pela família que consiste em Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie.

Se passa na cidade fictícia de Springfield e parodia a cultura e sociedade americanas, a televisão e a condição humana.

Com novos episódios até hoje, Os Simpsons é o programa de animação mais longo da história dos Estados Unidos.

