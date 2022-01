Fique Comigo: Apenas fãs ingleses perceberam erro grave em série da Netflix

Fique Comigo está sendo elogiada na Netflix pela trama de suspense. Mas, entre os espectadores ingleses, um erro grave foi apontado na série.

O seriado foi gravado no Noroeste da Inglaterra, contando assim com locais famosos da região. Como o Express mostrou, espectadores apontaram que as distâncias entre alguns pontos turísticos são completamente falsas.

Continua depois da publicidade

O problema apontado pelos espectadores ingleses de Fique Comigo é que os pontos turísticos são mais afastados na vida real. Na série da Netflix, tudo parece muito próximo, o que descaracterizaria a região.

Alguns assinantes da Netflix até deixaram de assistir Fique Comigo por conta do erro apontado.

“Desistindo de Fique Comigo depois de dois episódios. Completamente ridículo e inacreditável. Os pontos do Noroeste parecem todos próximos ou ligados por um rápido passeio de carro”, apontou um.

“Vendo Fique Comigo, mas quando você conhece a região, você acaba distraído”, comentou outro.

Os pontos turísticos fazem parte de cidades como Mancheter, Blackpool, Formby e St Helens. Entre esses pontos estão a linha de pontes da região, a Escultura dos Sonhos de St Helens e o bar Impossible, em Manchester.

Para se ter uma ideia, algumas cidades da região, como Manchester Blackpool, são separadas por 1 hora de distância de carro.

Confira abaixo algumas imagens desses locais citados pelos fãs – que são distantes na vida real.

Fique Comigo está disponível na Netflix

“O desaparecimento de Carlton Flynn, que acontece 17 anos depois do desaparecimento de Stewart Green, provoca uma reação em cadeia nas vidas das pessoas ligadas a eles”, afirma a sinopse de Fique Comigo na Netflix.

Fique Comigo foca na história de Megan Pierce, uma mãe suburbana que esconde um passado conturbado, enquanto leva a vida dos sonhos com o marido Dave e os três filhos.

O co-protagonista da produção é Michael Broome, um detetive ainda assombrado por um caso não resolvido: o desaparecimento de Stewart Green, um homem pacato que sumiu sem deixar vestígios há mais de 17 anos.

Quando outro homem desaparece em pleno aniversário do sumiço de Stewart, Broome lidera a investigação em um esforço para exorcizar os demônios do passado.

A investigação de Broome expõe feridas antigas da cidade onde a trama é ambientada, e ameaça abalar as estruturas da comunidade e mudar para sempre a rotina dos moradores.

Fique Comigo pode ser conferida na Netflix.