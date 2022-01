Galã em Friends, ator ressurge com visual grisalho e impressiona

Friends é uma série tão amada que os fãs guardam com carinho também os atores de papéis de apoio. Agora, um deles surpreendeu quando os espectadores da comédia descobriram como ele mudou.

Na comédia, Rachel teve alguns namorados. Um deles, que virou um galã na época, foi Tag Jones, interpretado pelo ator Eddie Cahill.

Com o passar dos anos, Eddie Cahill seguiu a carreira de ator com novas participações na TV. Entre as séries, o famoso esteve em CSI, Under The Dome e Conviction.

Já nessas últimas, a transformação do ator de Tag impressionou os espectadores. Muitos nem sabiam que se tratava do mesmo ator de Friends.

Porém, o visual que mais deu o que falar foi em LA Finest. O ex de Rachel em Friends aparece com um visual grisalho.

Para os espectadores, é uma mudança e tanto desde os tempos da série de comédia. Veja abaixo.

Atriz planejou grande compra antes da estreia de Friends

Courteney Cox, a Monica, sabia que Friends seria um sucesso. Antes mesma da série estrear, a atriz estava vendo um Porsche para comprar pela certeza de que tudo daria certo.

A revelação foi feita pela atriz Kristin Davis ao The Late Late Show with James Corden. A famosa conhece Courteney Cox de antes da fama e revelou sobre a história de quando a intérprete de Monica gravou o piloto de Friends.

“Nós estávamos na mesma aula de yoga. Nós não tínhamos empregos, pegávamos trabalhos de garçonete e passávamos o tempo juntas. Um dia, Courteney chegou e disse, ‘Hey, querem comprar um carro comigo?’. Nós falamos, ‘Wow, compra de carro’. Ela respondeu, ‘Eu fiz esse piloto. Estou sentindo que vai ser muito bom. Vou comprar um Porsche'”, relembrou a atriz.

A estrela estava falando sério. A produção em questão era Friends, que se tornou um dos maiores sucessos da história da TV.

Friends está disponível no HBO Max.