Gavião Arqueiro é destruída por série surpreendente da Netflix

A série Gavião Arqueiro foi mais um sucesso da Marvel no Disney+. Mas, o instituto Nielsen mostra que Perdidos no Espaço, surpreendente título da Netflix, destruiu a concorrente no streaming.

No levantamento do começo de 2022 divulgado pela Nielsen, Perdidos no Espaço mostrou que acumulou mais de 1 bilhão de minutos de audiência, mais que o dobro de Gavião Arqueiro no mesmo período.

Gavião Arqueiro ficou com 527 milhões de minutos, na frente de A Roda do Tempo (509 milhões) e La Casa de Papel (426 milhões).

Vale lembrar que esse levantamento é feito nos Estados Unidos. De qualquer maneira, é interessante ver Perdidos no Espaço dominando títulos como Gavião Arqueiro e até produções da própria Netflix.

O que também pode ter motivado isso é que Perdidos no Espaço chegou ao fim após três temporadas.

Gavião Arqueiro está completa no Disney+

“Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner reprisando seu papel como Clint Barton, um papel que ele começou a interpretar em Thor, de 2011.”

“A série deve seguir Clint enquanto ele treina Kate Bishop para se tornar a nova Gaviã Arqueira”, começa a sinopse.

“O seriado também deve examinar a época de Clint como Ronin, a identidade de super-herói que ele assumiu durante os eventos de Vingadores: Ultimato.”

Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner como Clint Barton, Hailee Steinfeld como Kate Bishop, Vera Farmiga como Eleanor Bishop, Florence Pugh como Yelena Belova, Fra Fee como Kazi, Tony Dalton como Jack Duquesne/Espadachim, Alaqua Cox como Maya Lopez/Eco e Zahn McClarnon como William Lopez.

Gavião Arqueiro está no catálogo do Disney+. Já Perdidos no Espaço está completa na Netflix.

