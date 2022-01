Giovanna Grigio revela pânico e consequência dolorosa no primeiro dia em Rebelde

Giovanna Grigio ficou muito nervosa no primeiro dia das gravações da nova versão de Rebelde, devido à sua insegurança ao falar espanhol. Em uma entrevista à Vogue, a atriz disse que entrou em pânico, o que teve uma consequência dolorosa.

“Eu entrei em pânico e queria que ficasse perfeito. Meu primeiro dia foi justo um dia que gravamos umas cenas que só eu falo sem parar, fiquei tão nervosa que até travei meu pescoço por alguns dias.”

“Eu lembro que ficava muito nervosa com a possibilidade de ter que improvisar e acabar falando errado. Eu estudei que nem uma maluca para chegar lá com o melhor espanhol possível”, acrescentou Giovanna Grigio.

“Lembro bem do dia que estávamos esperando para gravar e eu soltei uma piada que todos os meus amigos riram. Pensei: ‘Se eu consegui fazer uma piada em espanhol, é porque estou no caminho certo.’ Depois fui me sentindo mais confortável.”

A nova versão de Rebelde, da Netflix

“No colégio, começa o novo ano escolar, mas uma sociedade secreta ameaça os sonhos musicais dos alunos”, afirma a sinopse oficial de Rebelde na Netflix.

A trama da novela é um reboot da produção original, não uma continuação direta da história de Mia, Roberta, Lupita, Giovanni, Miguel e Diego.

Na nova Rebelde, fãs poderão acompanhar a rotina de uma nova geração de alunos na escola Elite Way, que também foi o cenário da série da Televisa.

Como a sinopse já indica, a nova história traz muitas semelhanças com o enredo original – como a presença de uma seita secreta que ameaça os novos estudantes.

Estão no elenco de Rebelde os atores Azul Guaita (Jana), Sergio Mayer Mori (Estebán), Andrea Chaparro (MJ), Jerónimo Cantillo (Dixon), Franco Masini (Luka), Lizeth Selene (Andi), Alejandro Puente (Sebastián) e Leonardo de Lozanne (Marcelo).

Estefanía Villarreal, a intérprete de Celina no Rebelde original, reprisa sua performance, dessa vez como diretora do Elite Way.

Giovanna Grigio, atriz brasileira famosa por performances em Chiquititas, Malhação e As Five, interpreta Emilia.

Rebelde está com a primeira temporada disponível na Netflix.