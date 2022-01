Grey’s Anatomy é renovada e destino de Meredith é revelado

Apesar de declarações da atriz Ellen Pompeo, a Meredith, Grey’s Anatomy está renovada para 19ª temporada. A emissora ABC, dos EUA, decidiu seguir com a história do drama médico após rumores de um cancelamento.

Ao mesmo tempo, a renovação revelou o destino de Meredith. Fãs estavam desconfiados de que Ellen Pompeo poderia deixar a série após dizer que anda convencendo as pessoas de que Grey’s Anatomy precisa acabar.

Ao menos por mais uma temporada, Meredith permanece no drama médico. Ellen Pompeo foi confirmada para retornar no 19º ano.

Outros retornos confirmados para a nova temporada são os de Chandra Wilson e James Pickens Jr.. Nos EUA, Grey’s Anatomy segue como a série mais popular da ABC entre o público adulto.

Transmissão de Grey’s Anatomy no Brasil

Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos. No Brasil, a Netflix ajudou a popularizar o seriado, mas o título deixou o serviço no final de 2021.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está nos Estados Unidos. No Brasil, os novos episódios chegam em 25 de janeiro de 2022.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19, a derivada, também está no Star+.

Clique aqui para assinar o UOL Play e acompanhar o canal Sony. Ou clique aqui para assinar o Star+ e assistir Grey’s Anatomy.