Grey’s Anatomy lança 18ª temporada no Brasil com retornos chocantes

Fãs de Grey’s Anatomy podem comemorar: a 18ª temporada da série finalmente chega ao Brasil. Os episódios mais recentes do drama médico, que já deixaram espectadores chocados nos Estados Unidos, serão exibidos no Brasil pelo Canal Sony, disponível na plataforma UOL Play.

Originalmente, a 18ª temporada de Grey’s Anatomy começou a ser exibida pela emissora americana ABC em setembro de 2021. Até o fechamento desta matéria, o drama médico já havia lançado 8 episódios.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy entrou em seu hiato de fim de ano em dezembro de 2021, e retorna em fevereiro de 2022 com um crossover com Station 19.

Revelamos abaixo tudo que os fãs de Grey’s Anatomy precisam saber sobre os novos episódios da série no Brasil.

A trama da 18ª temporada de Grey’s Anatomy

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy começa logo após a conclusão do 17º ano, com Meredith sobrevivendo a um quadro grave de Covid-19.

Os novos episódios mostram como Seattle conseguiu controlar a pandemia e reviver como cidade. Por isso, a 18ª temporada começa com a famosa Feira de Phoenix, um dos eventos mais conhecidos da cidade.

Bailey, por sua vez, tenta contratar novos médicos para o hospital, mas enfrenta problemas com as opções disponíveis.

A trama de Owen e Teddy também sofre grandes reviravoltas, principalmente quando o casal decide dar o próximo passo na relação.

Durante a 18ª temporada, Meredith também passa por momentos de grande emoção em sua vida amorosa, além de viver um aguardado reencontro com uma velha conhecida, há muito citada pelos fãs de Grey’s Anatomy.

Quem volta no elenco de Grey’s Anatomy 18?

Todo o elenco principal de Grey’s Anatomy retorna na 18ª temporada – exceto Jesse Williams (Jackson Avery) e Giacomo Gianniotti (Andrew DeLuca).

Dessa forma, fãs podem aguardar o retorno de Ellen Pompeo (Meredith), Chandra Wilson (Miranda), James Pickens Jr. (Richard), Kevin McKidd (Owen), Caterina Scorsone (Amelia), Camila Luddington (Jo), Kelly McCreary (Maggie), Kim Raver (Teddy), Jake Borelli (Levi), Chris Carmack (Link), Richard Flood (Cormac), Anthony Hill (Winston) e Scott Speedman (Nick).

Os novos episódios contam também com participações especiais de Debra Mooney, Kate Burton, Greg Germann, Jaina Lee Ortiz, Grey Damon, Jay Hayden – e Kate Walsh, que retorna como Addison Montgomery.

Estreia da 18ª temporada de Grey’s Anatomy

No Brasil, a 18ª de Grey’s Anatomy é exibida pelo Canal Sony. Os episódios vão ao ar semanalmente, sempre às 21h.

O episódio de estreia da 18ª temporada de Grey’s Anatomy, batizado de “Here Comes the Sun” (Aí vem o Sol), chega ao canal Sony em 25 de janeiro (terça-feira). Clique aqui para conferir nossa crítica.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19, a derivada, também está no Star+.

Clique aqui para assinar o UOL Play e acompanhar o canal Sony. Ou clique aqui para assinar o Star+ e assistir Grey’s Anatomy.