Grey’s Anatomy traz outra versão de House com personagem

Muitos fãs de dramas médicos podem não ter percebido, mas Grey’s Anatomy transforma uma personagem em uma versão de House. Amelia surge no seriado como uma resposta alternativa ao médico que foi interpretado por Hugh Laurie em série própria.

Amelia ganhou espaço em Grey’s Anatomy depois de algumas aparições e de participar da derivada Private Practice. Com uma atitude de coragem, a personagem já salvou muitas vidas, ao mesmo tempo que a colocou em problemas.

Na 14ª temporada, Grey’s Anatomy trouxe uma revelação sobre a personagem ter essa personalidade. Amelia tinha um tumor no cérebro há 10 anos, o que a afetava algumas vezes.

Essa revelação fez de Amelia uma versão de House, um personagem de personalidade difícil que resolvia as situações de forma genial. Antes disso, a médica poderia até ser uma versão feminina do famoso colega da TV.

Mas, com o tumor, Grey’s Anatomy colocou uma reviravolta realista no contexto do “médico genial”. O tumor de Amelia transformava o comportamento dela, bem diferente do esperado por uma médica.

Enquanto isso, a genialidade de House seguia de forma inexplicável, apesar de todo drama envolvendo o personagem. Esse médico, por exemplo, sofria com o vício e chegou até a ir para cadeia.

Amelia muda esse tipo de personagem, sendo assim um exemplo de como uma doença no cérebro pode afetar a vida de alguém – deixando tudo mais complicado por ela ser uma médica.

Transmissão de Grey’s Anatomy

Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos. No Brasil, a Netflix ajudou a popularizar o seriado, mas o título deixou o serviço no final de 2021.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está nos Estados Unidos. No Brasil, os novos episódios chegam em 25 de janeiro de 2022.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19, a derivada, também está no Star+.

