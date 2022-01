Histórias de Verão: Netflix revela substituta para Julie and the Phantoms

A Netflix revelou uma nova série musical chamada Histórias de Verão. Para os fãs pode ser uma substituta para Julie and the Phantoms.

O 2021 acabou agitado para plataforma de streaming. A Netflix tinha Julie and the Phantoms como uma popular série musical para o público jovem.

Porém, no fim do ano foi anunciado que o seriado estava cancelado após a primeira temporada. O que deixou os espectadores ainda mais irritados foi o fato de que todos esperaram mais de um ano por notícias de Julie and the Phantoms.

Sem o título, os assinantes podem querer procurar por séries semelhantes. Histórias de Verão parece ser uma produção ideal para estes espectadores.

Confira abaixo o vídeo com o anúncio de estreia para 16 de fevereiro.

A trama de Histórias de Verão na Netflix

De Julie and the Phantoms para Histórias de Verão, o cenário é modificado. Enquanto uma se passa no cotidiano de uma estudante, a novidade da Netflix se passa durante as férias em um belo hotel na Argentina.

A trama segue Steffi, uma atleta mexicana que chega ao local para participar da competição de wakeboard. Em Histórias de Verão, essa personagem deve tentar desvendar um segredo familiar.

Como os espectadores podem lembrar, o mesmo caso do segredo familiar acontecia com a protagonista de Julie and the Phantoms. Além de tudo isso, como reforçado, Histórias de Verão é mais um seriado musical.

“Steffi, Luz, Julián, Tony e toda a turma de Histórias de Verão estão prontos para uma temporada inesquecível de wakeboarding, karaokê, mistérios, friendzone, aventuras e muito mais”, diz a descrição da Netflix.

Histórias de Verão chega em 16 de fevereiro na Netflix.