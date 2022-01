Homem-Aranha: Sem Volta para Casa faz série renascer na Netflix

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa causou um efeito curioso na Netflix. A série Demolidor renasceu na audiência do streaming após o lançamento do filme da Marvel e Sony.

Após a chegada do filme em dezembro de 2021, países registraram a volta da série do Demolidor, também da Marvel, no Top 10. Além disso, a Nielsen apontou números de destaque do seriado da Netflix nos Estados Unidos.

Entre 20 e 26 de dezembro, o instituto percebeu que Demolidor foi visto por 195 milhões de minutos. Isso fez a série ser a oitava mais vista do período em todas plataformas de streaming.

Nesse período, seriados como The Witcher, Emily em Paris, Gavião Arqueiro (Disney+) e A Roda do Tempo (Amazon Prime Video) eram alguns dos destaques.

Esse renascimento acontece porque a versão do Demolidor da Netflix apareceu em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa. Ao que parece, fãs quiseram rever a história dele – mesmo sem saber se a mesma será usada no MCU.

Apesar dessa volta na audiência, Demolidor não ganha mais temporadas na Netflix, onde tem três. O personagem pode agora aparecer nas propriedades da Marvel e em séries do MCU que estão no Disney+.

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, traz Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon. O elenco tem ainda Jamie Foxx como Electro, Alfred Molina sendo Doutor Octopus e Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho.

Willem Dafoe volta como o Duende Verde para liderar um grupo de vilões do multiverso. O vilão foi o principal do primeiro Homem-Aranha com Tobey Maguire. O Doutor Octopus de Molina também é dessa mesma trilogia, enquanto o Electro de Foxx é dos filmes do Peter Parker de Andrew Garfield.

A direção do filme é de Jon Watts.

“Pela primeira vez na história cinematográfica do Homem-Aranha, nosso herói amigo da vizinhança é desmascarado e não consegue mais separar sua vida normal dos grandes riscos de ser um super-herói.”

“Quando ele pede ajuda ao Doutor Estranho, os riscos se tornam ainda mais perigosos, e o forçam a descobrir o que realmente significa ser o Homem-Aranha”, diz a sinopse do filme.

