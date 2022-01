Imagens do MCU reúnem pela 1ª vez dois personagens queridos da Marvel

A série de Invasão Secreta trouxe um encontro inédito para o MCU. Imagens das gravações da Marvel mostram que dois personagens ligados a Nick Fury enfim devem ter uma cena juntos para o título do Disney+.

Desde que apareceu na SHIELD, Nick Fury sempre teve como colega de confiança a Maria Hill de Cobie Smulders. Em Capitã Marvel, o MCU revelou que o personagem de Samuel L. Jackson ganhou um aliado com o Talos de Ben Mendelsohn.

Mas, até então, o MCU não tinha mostrado se Talos e Maria Hill se conheciam. Todos imaginam que sim, pela conexão com Nick Fury.

Com as imagens, a ligação fica comprovada, além de ser o primeiro encontro oficial dos personagens dentro do universo Marvel. Confira abaixo a imagem das gravações de Invasão Secreta.

Marvel vai lançar Invasão Secreta no Disney+

Invasão Secreta está sendo mantida em segredo, mas adapta o arco de mesmo nome dos quadrinhos, em que os Skrulls substituíram diversos heróis da Terra.

Ainda não se sabe se a premissa será a mesma, ou terá alguma reviravolta, tendo em vista que os skrulls não são “malvados” no Universo Cinematográfico Marvel.

Além de Samuel L. Jackson e Cobie Smulders, o elenco de Invasão Secreta também terá Ben Mendelsohn, Olivia Colman e Emilia Clarke, entre outros. É possível que mais nomes sejam anunciados em breve.

Ainda não há uma data de lançamento para Invasão Secreta, da Marvel, no Disney+.

