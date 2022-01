Invasão Zumbi da Netflix? Coreana All of Us Are Dead ganha trailer tenso

A Netflix divulgou o trailer da mais nova série sul-coreana da plataforma de streaming: All of Us Are Dead, que traz várias semelhanças com Invasão Zumbi.

Pelo que vemos pela prévia, o seriado mostra diversos estudantes e funcionários de uma escola transformando-se em zumbis, dando início a uma guerra por sobrevivência.

Assim como no famoso filme sul-coreano, os mortos-vivos dessa série são muito ágeis e, além disso, fazem uns movimentos bem perturbadores.

“Um grupo de estudantes fica preso em uma escola…Até aí, suave. O problema é que tem um vírus zumbi se espalhando lá dentro”, diz o tuite da Netflix.

Essa é mais uma das muitas séries sul-coreanas que têm chegado na plataforma, como a muito bem-sucedida Round 6 (Squid Game) e O Mar da Tranquilidade.

Veja o trailer de All of Us Are Dead, abaixo.

Mais sobre All of Us Are Dead

“Uma escola secundária se torna o ponto zero para um surto de vírus zumbi. Os estudantes presos devem lutar para sair ou tornar-se um dos infectados raivosamente”, diz a sinopse da série.

A série é baseada no webtoon Now at Our School, de Joo Dong-geun, publicado entre 2009 e 2011. O roteiro é assinado por Seong-il Cheon.

O elenco de All of Us Are Dead conta com Seong-il Cheon, Rich Ting, Darren Keilan, Chase Yi, Yi-Hyun Cho, Park Solomon e Ji-hu Park.

All of Us Are Dead estreia em 28 de janeiro na Netflix.