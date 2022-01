Invincible: Ator joga balde de água fria nos fãs sobre 2ª temporada no Prime Video

A série de animação Invincible fez grande sucesso com a primeira temporada no Amazon Prime Video, logo ganhando renovação para o segundo ano. Porém, os novos episódios devem demorar, como contou o astro Steven Yeun, também conhecido por The Walking Dead.

Em entrevista ao Collider, o dublador de Invincible jogou um balde de água fria nos fãs do seriado do Amazon Prime Video. Steven Yeun contou que os novos episódios ainda não começaram as gravações de vozes.

Sendo assim, os espectadores devem esperar um pouco mais para verem uma continuação de Invincible.

“Não começamos. Sei que devemos começar em algum momento logo. Eu converso com Robert Kirkman (o criador) de vez em quando. Ele está muito empolgado. Ele acha que a segunda temporada vai ser melhor que a primeira, o que eu não tenho dúvidas. Se você for para o material original, Invincible tem quadrinhos incríveis e pense sobre o tanto de história que não foi contada, que são sensacionais”, declarou o ator.

Invincible está disponível no Amazon Prime Video com uma temporada

O seriado foi renovado para mais duas temporadas. Mais detalhes não foram revelados, mas os fãs podem esperar a continuação do duelo entre Mark e o Omni-Man.

“Mark Grayson, (Steven Yeun), tem 17 anos, é como qualquer outro cara de sua idade, salvo o detalhe de que seu pai é o super-herói mais poderoso do planeta”, afirma a sinopse da série animada.

A criação é de Robert Kirkman, o mesmo criador de The Walking Dead. A trama é baseada nas histórias em quadrinhos de mesmo nome.

Além de Steven Yeun, da série de zumbis e Minari, o elenco de vozes ainda traz J.K. Simmons, Sandra Oh, Seth Rogen, Gillian Jacobs, Andrew Rannells, Zazie Beetz, Mark Hamill, Walton Goggins, Jason Mantzoukas, Zachary Quinto, Mahershala Ali, Melise, Kevin Michael Richardson, Grey Griffin e Khary Payton.

Invincible está disponível no Amazon Prime Video. O segundo ano ainda não tem previsão.