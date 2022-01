Jennifer Aniston volta? The Morning Show é renovada

O Apple TV+ renovou The Morning Show para uma terceira temporada, de acordo com o Deadline. As atrizes Jennifer Aniston e Reese Witherspoon retornam no elenco.

No entanto, a série terá uma mudança por trás das câmeras para sua terceira temporada.

Kerry Ehrin deixou o cargo de produtora principal, com Charlotte Stoudt sendo escolhida como a sua substituta.

The Morning Show está no Apple TV+

“Um olhar de dentro para as vidas dos apresentadores de programas matinais americanos, os homens e mulheres que despertam os Estados Unidos”, diz a sinopse de The Morning Show.

A série do Apple TV+ foi criada por Jay Carson (House of Cards) e Kerry Ehrin (Bates Motel).

O elenco de The Morning Show conta com Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Billy Crudup, Steve Carell, Nestor Carbonell, Karen Pittman e Desean Terry.

The Morning Show dividiu a crítica em suas duas primeiras temporadas, mas é considerada uma das principais produções originais do Apple TV+.

Com um elenco recheado de estrelas, a série conquistou seu espaço no serviço de streaming.

Ainda não há previsão de lançamento para a terceira temporada de The Morning Show.

The Morning Show está disponível no Apple TV+.