John Cena improvisou cena hilária de Pacificador

Alerta de spoilers

O quinto episódio de Pacificador conta com uma cena hilária do personagem titular revoltado com Economos. O membro da equipe fez o pai do protagonista ser preso e o anti-herói começa a listar pessoas que ele poderia ter colocado na cadeia ao invés do pai. Essa cena foi improvisada.

Ao conversar com o ScreenRant, Steve Agee revelou que John Cena improvisou a maior parte da cena. Originalmente, apenas alguns nomes como Ariana Grande e Tom Hanks seriam citados.

Continua depois da publicidade

“Isso foi tudo improvisado. Eu acho que no roteiro original, ele está bravo comigo por enquadrar seu pai – com razão, isso foi estúpido – mas no roteiro, era como, ‘Por que você não poderia ter enquadrado alguém como Ariana Grande? E havia um outro nome, como Tom Hanks ou algo assim, e eu fiquei tipo, ‘Você quer que eu incrimine Ariana Grande por assassinato? Você está louco?’ Mas James disse: ‘Continue. Comece a citar nomes. Apenas nomeie as pessoas'”, disse Agee.

“Filmamos por uns 20 minutos com John gritando nomes aleatórios – figuras do esporte, celebridades, cantores, políticos – e eu começava a dizer algo e ele dizia, ‘Deixe-me terminar!’. Ele continuou e foi fenomenal. Eu ainda não vi a cena dos créditos finais, mas acho que há mais disso nos créditos finais, vendo-o apenas jorrando nomes”.

De fato, a cena pós-créditos desse episódio de Pacificador mostra o personagem da DC citando ainda mais nomes.

Pacificador está no HBO Max

Pacificador, série derivada de O Esquadrão Suicida, chega na HBO Max com capítulos semanais. A produção é desenvolvida por James Gunn.

Nos eventos de O Esquadrão Suicida, o Pacificador acaba se voltando contra o resto da equipe por ordem de Amanda Waller. Isso resulta no Pacificador sendo deixado para morrer pelo Sanguinário.

Após a história do filme, o personagem de John Cena sobrevive e é recrutado para um programa especial como agente solo, formando a base da série para a HBO Max.

Enquanto Pacificador expande o universo da DC, ainda não se sabe se realmente terá conexões significativas com outras produções além de O Esquadrão Suicida.

A série do Pacificador é estrelada por John Cena. Ele é mais conhecido por sua carreira de sucesso na WWE.

Pacificador está disponível na HBO Max.