Keanu Reeves deve estrelar 1ª série de TV em parceria com Leonardo DiCaprio

O Demônio na Cidade Branca segue em frente como uma série após ser anunciado como filme. Com produção de Leonardo DiCaprio, o seriado deve ter Keanu Reeves, de Matrix e John Wick, como estrela.

Caso seja confirmado, o ator teria o primeiro grande papel em uma série de TV dos Estados Unidos. A produção, além de Leonardo DiCaprio, conta ainda com Martin Scorsese.

Continua depois da publicidade

Anteriormente, O Demônio na Cidade Branca seria um filme estrelado pelo mesmo Leonardo DiCaprio. O astro de Titanic e Não Olhe Para Cima faria uma parceria com Scorsese na direção.

Apesar da mudança de formato, DiCaprio se manteve no projeto. O motivo é de que o astro adquiriu os direitos do livro de mesmo nome, escrito por Erik Larson e lançado em 2003.

Série de Leonardo DiCaprio é baseada em história real

O livro que inspira a série é baseado em história real. Ainda não se sabe se Keanu Reeves será o arquiteto Daniel H. Burnham ou o assassino em série H.H. Holmes.

O livro de Erik Larson conta a história onde dois homens transformaram a Exposição Universal de 1893, de Chicago, em seu parque de diversões.

Um deles era o arquiteto Daniel H. Burnham, responsável por criar o projeto que se transformou na Cidade Branca. Enquanto o outro era o médico e serial killer H.H. Holmes, que usou a exposição para encontrar as suas vítimas.

Com esse acordo, é esperado que a produção siga em frente com Keanu Reeves. Por enquanto, O Demônio na Cidade Branca não tem previsão de estreia no Hulu, plataforma que produz o título.