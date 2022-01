La Casa de Papel: Estrela conta o que acontece com Professor após o fim

Alerta de spoilers

La Casa de Papel chegou ao fim após cinco temporadas na Netflix. De maneira aberta, a série deu um final feliz com o Professor e o bando conseguindo escapar com o ouro do Banco da Espanha.

Como os espectadores sabem, a série da Netflix não mostra o que aconteceu depois desse final feliz. Mas, uma das estrelas tem uma boa ideia.

Itziar Ituño, a intérprete de Lisboa, comentou em uma convenção de La Casa de Papel o que pode ter acontecido com ela e o Professor. A atriz acredita que o líder do bando encontrou mais um banco para assaltar.

Nesse caso, a estrela de La Casa de Papel pensa que Lisboa não foi com o Professor.

“Eu acho que, sem saber até onde essa relação vai, é certo que o Professor vai atrás de outro banco. E não acho que Lisboa vá com ele, porque ela tem a mãe doente e a filha”, contou a atriz.

Os fãs com certeza gostariam de assistir algo sobre esse destino do Professor.

La Casa de Papel continua com série de Berlim na Netflix

A Netflix anunciou que está trabalhando em uma série derivada de La Casa de Papel. O foco estará em Berlim, um dos personagens mais importantes do seriado principal.

A gigante do streaming revelou ainda que o projeto será lançado em 2023.

Ainda não há detalhes sobre a história e o elenco. No roubo da Casa da Moeda, Berlim se tornou um dos personagens mais amados do seriado.

Morto, voltou a aparecer em flashbacks, ganhando arcos próprios. A Netflix indica que a nova série será um prelúdio, possivelmente indo além na origem de Berlim e a relação com o irmão dele, o Professor.

La Casa de Papel está disponível na Netflix.