Lésbica em novo Rebelde, atriz de Chiquititas está roubando a cena

Giovanna Grigio, conhecida por ter participado de Chiquititas, está roubando a cena na nova versão de Rebelde. A atriz vive uma personagem lésbica na produção.

Nas redes sociais, os fãs apontaram a personagem de Giovanna Grigio como um dos destaques da nova versão de Rebelde. A série é uma produção original da Netflix.

No Brasil, Giovanna Grigio teve um papel em Chiquititas e também apareceu em Malhação, entre outros projetos. Com seu destaque na nova versão de Rebelde, este pode ser o início de uma bem-sucedida carreira internacional.

A nova versão de Rebelde, da Netflix

“No colégio, começa o novo ano escolar, mas uma sociedade secreta ameaça os sonhos musicais dos alunos”, afirma a sinopse oficial de Rebelde na Netflix.

A trama da novela é um reboot da produção original, não uma continuação direta da história de Mia, Roberta, Lupita, Giovanni, Miguel e Diego.

Na nova Rebelde, os fãs acompanham a rotina de uma nova geração de alunos na escola Elite Way, que também foi o cenário da série da Televisa.

Como a sinopse já indica, a nova história traz muitas semelhanças com o enredo original – como a presença de uma seita secreta que ameaça os novos estudantes.

Estão no elenco de Rebelde os atores Azul Guaita (Jana), Sergio Mayer Mori (Estebán), Andrea Chaparro (MJ), Jerónimo Cantillo (Dixon), Franco Masini (Luka), Lizeth Selene (Andi), Alejandro Puente (Sebastián) e Leonardo de Lozanne (Marcelo).

Estefanía Villarreal, a intérprete de Celina no Rebelde original, reprisa sua performance, dessa vez como diretora do Elite Way.

Giovanna Grigio, atriz brasileira famosa por performances em Chiquititas, Malhação e As Five, interpreta Emilia.

Rebelde está com a primeira temporada disponível na Netflix.