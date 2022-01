Lily Collins tira sarro com outdoor de Emily em Paris vandalizado

Lily Collins levou com bom-humor uma pichação em um outdoor de divulgação da segunda temporada de Emily em Paris na Netflix. A atriz encontrou a peça vandalizada em Nova York e aproveitou para tirar sarro com isso nas redes sociais.

Primeiro, a atriz publicou um vídeo de um homem que encontra o outdoor vandalizado. A pessoa sai correndo do local, como se fosse algo assustador.

Continua depois da publicidade

Depois, fazendo uma expressão de surpresa, Lily Collins tirou uma foto em frente ao outdoor. Na legenda, a atriz de Emily em Paris debochou de quem fez a pichação.

“Não posso dizer que amei o novo visual. Mas, uma nota A pelo esforço”, escreveu a estrela da Netflix. Confira abaixo.

Mais sobre Emily em Paris na Netflix

Criada por Darren Star, autor de Younger e Sex and the City, Emily em Paris traz a citada Lily Collins como a protagonista homônima. Apresentada como uma executiva de marketing em Chicago, Emily se muda para Paris para revitalizar as redes sociais de um icônica grife de luxo.

Nos 10 primeiros episódios da série, Emily e seus novos colegas de trabalho aprendem uns com os outros, e usam suas experiências e visões coletivas para criar uma interessante estratégia comercial.

No segundo ano, Emily mostra que está se tornando cada vez mais francesa. Ao mesmo tempo, a personagem está com dúvidas em vários campos da vida dela, inclusive o amoroso – em que deve formar um triângulo amoroso.

O seriado ainda tem Philippine Leroy-Beaulieu e Ashley Park no elenco.

“Emily Cooper consegue o trabalho dos sonhos em Paris. Agora, ela precisa administrar a carreira, os amigos e o amor na Cidade Luz”, diz a sinopse oficial.

Emily em Paris tem duas temporadas na Netflix.