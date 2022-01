Lista Negra emociona fãs com reconciliação de personagens

Alerta de spoilers

A nona temporada de Lista Negra (The Blacklist) estreou em outubro com um salto temporal de dois anos. Ao longo dos episódios os fãs foram aprendendo sobre o que se passou nesse período. O recente episódio, intitulado Boukman Baptiste, explorou o que Dembe fez após a morte de Liz Keen.

O episódio começou na trágica noite e também mostrou por que Red parou de falar com Dembe. Após a protagonista ter sido morta, Dembe levou Red embora da cena do crime.

Isso levou a uma perseguição a alta velocidade, conforme descobriram que Donal Ressler estava na cola deles. Eles conseguem escapar após Ressler sofrer um acidente.

Depois disso, vemos que Dembe decidiu se juntar ao FBI e, no fim do capítulo, os dois finalmente se reconciliam, o que deixou muitos fãs emocionados.

Aos poucos os muitos personagens da série retornam ao palco central. De fato a morte de Liz mudou muito as coisas.

Lista Negra (The Blacklist) se despede de mais uma personagem na 9ª temporada

Lista Negra (The Blacklist) segue sofrendo com despedidas importantes. Após a morte de Liz, a série que está na Netflix trouxe o adeus de Mierce, que recém tinha sido introduzida.

Mierce apareceu no quarto episódio da nona temporada ao lado de Weecha. As duas logo se tornaram muito importantes para o protagonista Red.

Weecha, com toda habilidade com armas, virou a segurança do protagonista de Lista Negra. Já Mierce ajudou Red com a morte de Liz, com os dois parecendo possuir sentimentos românticos.

Porém, o oitavo episódio da nona temporada de The Blacklist deixou os fãs surpresos. Red confessou que ainda não conseguiu superar totalmente o passado, o que fez com que Mierce decidisse deixar o personagem.

Para os espectadores, a conversa sincera, com essa despedida, foi simplesmente de quebrar o coração. Com isso, Mierce deixa de tentar levar Red para uma jornada de cura.

No Brasil, Lista Negra (The Blacklist) está agora disponível na Netflix.