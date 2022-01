Lista Negra se despede de mais uma personagem amada na 9ª temporada

Alerta de spoilers

Lista Negra (The Blacklist) segue sofrendo com despedidas importantes. Após a morte de Liz, a série que está na Netflix trouxe o adeus de Mierce, que recém tinha sido introduzida.

Mierce apareceu no quarto episódio da nona temporada ao lado de Weecha. As duas logo se tornaram muito importantes para o protagonista Red.

Weecha, com toda habilidade com armas, virou a segurança do protagonista de Lista Negra. Já Mierce ajudou Red com a morte de Liz, com os dois parecendo possuir sentimentos românticos.

Porém, o oitavo episódio da nona temporada de The Blacklist deixou os fãs surpresos. Red confessou que ainda não conseguiu superar totalmente o passado, o que fez com que Mierce decidisse deixar o personagem.

Para os espectadores, a conversa sincera, com essa despedida, foi simplesmente de quebrar o coração. Com isso, Mierce deixa de tentar levar Red para uma jornada de cura.

Fãs acham que Lista Negra (The Blacklist) terminou teoria de Red

No final da oitava temporada, uma teoria se popularizou em Lista Negra (The Blacklist). A série que está na Netflix no Brasil indicou que Red poderia ser Katarina Rostova.

A teoria popular seria de que a verdadeira Katarina passou por transição de gênero, virando Red. A pista seria a morte de Liz, que chamou pela mãe ao morrer e viu o rosto dela e do protagonista de Lista Negra juntos.

Agora, a própria série estaria levando os espectadores para outra direção – ao menos é o que pensam alguns espectadores. O detalhe foi notado por fãs em um fórum no Reddit.

No terceiro capítulo da nona temporada, Red afirma em Lista Negra que, “Eu não sou um pai abusivo ou um marido abusivo”. Para os espectadores, foi uma frase de duplo sentido deixada pela produção.

“Havia muitas formas de Red colocar isso. Ele poderia ter dito de outros jeitos que se importa com Agnes e apenas queria o melhor e se importava com Liz. Pode ser mais uma pista, na lista crescente, de que Red não é Katarina”, argumentou o fã.

Outros responderam que “homens trans são homens, então é claro que ele usaria essa frase”. Os internautas também destacaram que “a frase não foi tão profunda assim”.

Dessa forma, segue a divisão sobre a identidade de Red em The Blacklist (Lista Negra).

No Brasil, Lista Negra (The Blacklist) está agora disponível na Netflix.