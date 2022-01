Lucifer surpreende e supera Round 6 na Netflix

Round 6 (Squid Game) é uma das séries mais assistidas de 2021, mas ela foi superada por outra obra da Netflix: Lucifer.

O seriado com Tom Ellis no papel do Diabo foi o mais visto em 2021 em todas as plataformas de streaming. Ao todo foram 18,3 bilhões de minutos assistidos só em 2021, conforme dados do Nielsen.

Em segundo lugar ficou Round 6, com 16,4 bilhões, mostrando que a série coreana não foi o maior sucesso do ano, ao contrário do que disse a Netflix previamente.

Isso ocorre porque a gigante do streaming levou em conta apenas os dados da temporada final de Lucifer, que estreou em 2021 e não os 83 episódios que vieram antes dela.

Vale apontar que Round 6 (Squid Game) conta com apenas nove episódios, portanto não é exatamente uma competição muito justa entre as duas séries, visto que Lucifer tem 93 ao todo.

Round 6 (Squid Game) segue disponível na Netflix

Em Round 6 (Squid Game), 456 pessoas são convidadas a participar de uma misteriosa competição de sobrevivência chamada apenas de Squid Game.

Os participantes competem em uma série de jogos infantis tradicionais – mas com reviravoltas mortais – e colocam as vidas em risco em busca do prêmio de 45,6 bilhões de Wons (a moeda da Coreia do Sul). O valor equivale a aproximadamente 40 milhões de dólares.

Apenas um entre os participantes leva a bolada. Nesse cenário marcado por traições, ambição e muitos perigos, todos os concrrentes fazem de tudo para garantir o prêmio. Afinal de contas, o Squid Game só convida pessoas que realmente precisam de dinheiro, o que traz um nível maior de desespero à competição.

Round 6 (Squid Game) está disponível na Netflix.