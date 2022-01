Marido de atriz de Café com Aroma de Mulher reage às cenas de amor dela

Em Café com Aroma de Mulher, William Levy e Laura Londoño trazem cenas de amor fortes como Sebastián Vallejo e a Gaviota. Na vida real, os atores são casados e os fãs sempre ficam curiosos sobre as reações dos pares com as estrelas da Netflix.

Laura Londoño é casada com o cineasta Santiago Mora. Os dois se casaram oficialmente em 2018 e esperam o segundo filho juntos.

Nas redes sociais, Mora comentou sobre como foi assistir a esposa nas cenas de amor com William Levy. A reação do cineasta surpreendeu os espectadores de Café com Aroma de Mulher.

“Quando você os vê, pensa que são mais apaixonados que nós. Dificilmente vejo eles”, escreveu o cineasta, indicando um pouco de ciúmes com os personagens da Netflix.

Apesar da reação bem sincera, a atriz de Café com Aroma de Mulher ainda não se pronunciou.

A produção é uma adaptação da novela colombiana de mesmo nome, escrita por Fernando Gaitán e exibida no Brasil pelo SBT nos anos 2000.

“Este remake da novela clássica de 1994 conta a história de amor entre a trabalhadora rural Gaviota e Sebastián, um herdeiro da aristocracia cafeeira”, afirma a sinopse da produção.

Café com Aroma de Mulher fez muito sucesso com o público brasileiro por apresentar uma história já conhecida, mas com uma roupagem mais moderna e diversas reviravoltas. Por isso, a série conseguiu superar os elogiados projetos originais da Netflix e figurar no Top 10 da plataforma.

O elenco dessa adaptação da Netflix tem William Levy e Laura Londoño, além de Mabel Moreno.

Café com Aroma de Mulher está disponível na Netflix.