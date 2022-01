Marvel apresenta substituto para Homem de Ferro em novo grupo dos Vingadores

Gavião Arqueiro apresentou o substituto ideal para a posição de Tony Stark dentro dos Jovens Vingadores. A série do Disney+ mudou Jack Duquesne, o colocando no caminho para assumir o papel que é do Homem de Ferro nos quadrinhos da Marvel.

No começo de Gavião Arqueiro, muitos pensavam que Jack era o vilão Espadachim. Isso poderia explicar a aproximação dele com a família de Kate Bishop.

Porém, na verdade, Jack Duquesne foi apenas mais uma vítima de Eleanor, a mãe de Kate Bishop. No fim de Gavião Arqueiro, o personagem mostra o lado dele de Espadachim e ainda ajuda os heróis na Marvel.

Com habilidade, dinheiro e boas intenções, a Marvel prepara o Espadachim para substituir Tony Stark nos Jovens Vingadores. Historicamente, o grupo precisa de um líder mais velho e de um financiador.

Jack, durante Gavião Arqueiro, mostrou que tem habilidades extraordinárias com a espada e ainda sonha em ser um vigilante – o que pode explicar a busca dele pelo traje do Ronin.

No topo de tudo isso, Jack claramente se importa com Kate Bishop. Assim, a mudança dele no MCU pode ser um caminho para a entrada dos Jovens Vingadores, que ganha cada vez mais personagens nesse universo da Marvel.

Claro que o estúdio do MCU ainda não confirma essa possibilidade. Mas, com Tony Stark, o eterno Homem de Ferro, morto, alguém precisa assumir esse papel para que o esperado grupo chegue na Marvel.

Série do Gavião Arqueiro está disponível no Disney+

“Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner reprisando seu papel como Clint Barton, um papel que ele começou a interpretar em Thor, de 2011.”

“A série deve seguir Clint enquanto ele treina Kate Bishop para se tornar a nova Gaviã Arqueira”, começa a sinopse.

“O seriado também deve examinar a época de Clint como Ronin, a identidade de super-herói que ele assumiu durante os eventos de Vingadores: Ultimato.”

Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner como Clint Barton, Hailee Steinfeld como Kate Bishop, Vera Farmiga como Eleanor Bishop, Florence Pugh como Yelena Belova, Fra Fee como Kazi, Tony Dalton como Jack Duquesne/Espadachim, Alaqua Cox como Maya Lopez/Eco e Zahn McClarnon como William Lopez.

