Mistério sobre os zumbis é enfim explicado em The Walking Dead

Ao longo de 11 temporadas e nos quadrinhos, fãs notaram algo sobre os mortos-vivos de The Walking Dead. Por muito tempo, eles não eram chamados de “zumbis”, ganhando outros tantos nomes.

Dentre os termos, um que ficou famoso foi o de “caminhantes” (ou walkers). Após todos esses anos, Robert Kirkman decidiu explicar o mistério em uma publicação deluxe da edição #30 de The Walking Dead.

O quadrinista comentou que foi uma decisão pessoal de não usar o popular termo nas HQs. Assim, os zumbis foram ganhando outros nomes ao longo da história, até que um dia o próprio Kirkman se cansou disso.

“Eu comecei sem usar o termo. Estava girando entre outros termos. Eu acho que Glenn diz algumas vezes, mas é porque ele deixou escapar. Então, eu comecei a usar ‘espreitadores’ e ‘vagabundos’ na terminologia. Depois de um tempo, pareceu bobo ficar repetindo esse termos. Então, quando comecei a ter mais jovens comprando os quadrinhos, pensei, ‘Dane-se, são zumbis. Vou chamar eles assim, quem se importa”, contou o quadrinista.

Antes, os outros termos eram usados para mostrar a inspiração de filmes como A Noite dos Mortos-Vivos. Como os fãs podem se perceber, a tendência também foi repetida na série de The Walking Dead na TV.

Os maiores assassinos de The Walking Dead são revelados

Os fãs de The Walking Dead devem se surpreender. Os maiores assassinos da série são dois personagens amados por todos: Rick Grimes e Daryl Dixon.

As mortes do ranking, vale destacar, não contam com zumbis. Os dois personagens foram os que mais mataram pessoas em The Walking Dead.

Geralmente, quando o assunto é mencionado, todos devem lembrar da brutalidade de Negan. Mas, nem o ex-vilão matou tanto quando Rick Grimes e Daryl.

Até a 11ª temporada, os personagens de Andrew Lincoln e Norman Reedus estão empatados nesse ranking. Cada um matou 54 pessoas.

É claro que muitas dessas mortes são justificadas. Nesse mundo pós-apocalíptico, muitas situações são de “matar ou morrer”, o que explica esse alto número.

Por curiosidade, a terceira posição é de Carol, com 47 vítimas. Já Negan, o brutal ex-vilão, aparece em quarto com 41. O ranking dos cinco maiores assassinos é fechado com Morgan Jones, com 31 vítimas – contando apenas aquelas da série principal de The Walking Dead.

