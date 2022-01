Mortes e tragédia: Fãs acham que Power Rangers é amaldiçoado

Lançada originalmente nos anos 90 e baseada no modelo japonês dos Super-Sentai, Power Rangers se tornou um fenômeno mundial e marcou a infância (e a adolescência) de muita gente. Mas após mortes no elenco, polêmicas e tragédias na produção, muitos fãs acreditam que a franquia é amaldiçoada.

Segundo o site CheatSheet, muita gente nunca chegou a perceber que a franquia Power Rangers tem seus próprios segredos, e mortes demais para serem apenas coincidências.

Continua depois da publicidade

Algumas das tragédias incluem intérpretes de personagens queridos pelos fãs. No caso do reboot Força Animal, houve até mesmo um caso de assassinato.

O CheatSheet explicou tudo que os fãs precisam saber sobre as maiores tragédias de Power Rangers; confira abaixo e tire suas próprias conclusões sobre a suposta maldição.

Vários atores de Power Rangers já morreram

Diversos atores das várias encarnações dos Powers Rangers na TV já morreram. Alguns, faleceram pouco depois de gravar cenas da série.

Bob Papenbrook, por exemplo, responsável por dublar muitos personagens da franquia, faleceu em 2006.

A causa da morte foi identificada como câncer de pulmão, causado por uma infecção crônica.

No mesmo ano, Machiko Soga, a intérprete da vilã Rita Repulsa no original japonês, também morreu de câncer no pâncreas.

Dois outros atores de Powers Rangers que também morreram de câncer foram Edward Laurence (o Sr. Collins de Força do Tempo) e Peta Rutter (de Força Mística).

A trágica morte da Ranger Amarela

Uma das tragédias mais conhecidas de Power Rangers é a morte de Thuy Trang, a intérprete original de Trini, a Ranger Amarela.

Em 2001, com apenas 27 anos, Trang morreu em um acidente de carro. De acordo com o Entertainment Weekly, o carro da jovem “saiu da pista e atingiu em cheio uma barreira rochosa”.

Robert L. Manahan, o intérprete do infame Zordon, faleceu por um aneurisma. Richard Genelle, o querido Ernie, morreu em 2008 após sofrer um ataque cardíaco.

Finalmente, Pua Magasiva, o intérprete do Ranger Vermelho em Tempestade Ninja, foi encontrado morto em sua casa em 2019.

A causa do falecimento não chegou a ser divulgada, mas um jornal da Nova Zelândia confirmou que o ator havia sido condenado por violência doméstica 2 semanas antes da morte.

O assassinato que envolveu um ator de Power Rangers

Ricardo Medina Jr., o intérprete de Cole, o Ranger Vermelho de Força Animal, foi preso em 2015 pelo assassinato de seu colega de apartamento.

“Os dois começaram a discutir sobre a namorada de Medina, a discussão evoluiu para confronto físico, e Medina apunhalou o colega múltiplas vezes com uma espada”, afirmou o site E! Online.

Ricardo Medina Jr. foi condenado a 6 anos de prisão após confessar o crime em 2017.

Julius Deleon, um ator-mirim que participa de apenas um episódio de Power Rangers, em um papel não creditado, também foi preso por assassinato.

Nos anos 2000, Deleon foi condenado por matar Thomas e Jackie Hawks, após fingir interesse em comprar o barco do casal.

E você, acredita na maldição dos Power Rangers? No Brasil, Power Rangers (a versão de 1999) tem 4 temporadas disponíveis na Netflix.