Morto, Gaspard Ulliel será grande vilão da Marvel em Cavaleiro da Lua

Fãs da Marvel foram pegos de surpresa pela morte de Gaspard Ulliel, que havia sido escalado como o principal antagonista de Cavaleiro da Lua. Antes de falecer em um trágico acidente de esqui, o astro francês já havia gravado todas as suas cenas. Ou seja: Ulliel continuará presente na série do Disney+. Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre seu personagem; veja.

Em Cavaleiro da Lua, produção do MCU protagonizada por Oscar Isaac, Gaspard Ulliel interpreta o vilão Anton Mogart, mais conhecido como Homem da Meia-Noite.

O ator francês, que faleceu aos 37 anos, é famoso por interpretar uma versão mais jovem de Hannibal Lecter no filme Hannibal: A Origem, além do estilista Yves Saint-Laurent na cinebiografia Saint Laurent, lançada em 2014.

Além de Oscar Isaac e Gaspard Ulliel, Cavaleiro da Lua conta também com Ethan Hawke e May Calamawy no elenco.

Quem é o vilão de Gaspard Ulliel em Cavaleiro da Lua?

Segundo o site oficial do fandom da Marvel, o Homem da Meia-Noite – identidade secreta de Anton Mogart – apareceu pela primeira vez na HQ Cavaleiro da Lua #3, lançada em outubro de 1981.

O vilão conhece o Cavaleiro da Lua enquanto tenta roubar uma rara pintura a óleo de Monet, com valor inestimável no mercado negro.

“A ganância é a motivação mais pura. As outras tendem a ficar muito complicadas”, afirma o antagonista sobre suas motivações nas HQs.

A descrição e a primeira aparição do Homem da Meia-Noite já sugerem a especialidade do vilão: o roubo de arte.

Pouco se sabe sobre o passado de Anton Mogart antes de seus primeiros assaltos. O vilão é conhecido por atacar sempre à meia-noite, e vive em uma mansão luxuosa em Nova Jérsei, decorada com as obras roubadas.

Grande parte da motivação de Anton Mogart envolve o desejo do vilão de possuir obras de arte, monumentos e joias, ao invés de vendê-las pelo maior preço.

Em seu primeiro encontro com o Cavaleiro da Lua, o Homem da Meia-Noite é jogado em um rio – mas não se afoga. Na verdade, ele acaba parando na boca do esgoto, e tem o rosto completamente desfigurado pelos resíduos tóxicos.

Após se esconder no esgoto por três dias, ele retorna à mansão e percebe que a polícia levou todas as obras roubadas. Culpando o Cavaleiro da Lua por sua deformidade e pela perda de suas posses mais preciosas, o vilão jura vingança.

Com o passar do tempo, o personagem enlouquece completamente, e começa a coletar lixo no lugar das obras de arte.

O Homem da Meia Noite não tem poderes especiais, mas é um excelente ladrão de arte e conta com ótimas habilidades de luta.

O primeiro teaser de Cavaleiro da Lua não mostra o Homem da Meia Noite, mas traz o protagonista Marc Spector em uma galeria de arte – o que indica que a trama de Anton será uma das mais importantes da série.

Cavaleiro da Lua, com Oscar Isaac e Gaspard Ulliel, estreia no Disney+ em março de 2022. Clique aqui para assinar a plataforma.