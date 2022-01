Netflix anuncia mais temporadas e filmes de One Piece

A Netflix anunciou a chegada de mais filmes e temporadas do anime de One Piece na plataforma de streaming. Tudo chegará dublado ao serviço.

Conforme anunciado no Twitter, a Netflix disponibilizará mais 9 temporadas do anime, além de 4 filmes especiais. Infelizmente, as datas ainda não foram reveladas.

Os filmes que chegarão ao serviço de streaming são:

One Piece: Saga de Alabasta; Flor do Inverno, Milagre da Cerejeira; Strong World; e One Piece: Z. Com isso, os fãs poderão conferir tudo em português do Brasil.

Vale lembrar que a Netflix está desenvolvendo uma adaptação em live-action de One Piece. Veja o tuite da plataforma de streaming, abaixo.

Live-action de One Piece na Netflix

Adaptação do mangá e do anime, a série em live-action de One Piece está em desenvolvimento há um bom tempo na Netflix.

Eiichiro Oda, o criador da franquia, participa do projeto como produtor executivo.

One Piece segue as aventuras de Monkey D. Luffy e sua tripulação de piratas enquanto eles exploram os oceanos infinitos e ilhas exóticas de um mundo fantástico. Luffy está em busca de um tesouro perdido para poder proclamar-se o Rei dos Piratas.

A série terá Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy, J.J. Jr. Mackenyu como Roronoa Zoro, Emily Rudd como Nami, Jacob Romero Gibson como Usopp e Taz Skylar como Sanji. Todos eles são atores que ainda estão em início de carreira.

Ainda não há data de lançamento para a série em live-action de One Piece, da Netflix.