Netflix fez grande mudança sobre terror da história original de Arquivo 81

Lançada recentemente na Netflix, Arquivo 81 tem tudo para se tornar uma das melhores séries de terror da plataforma em 2022. A produção é baseada no podcast homônimo, mas faz mudanças importantes na história original. Uma delas envolve a influência do cristianismo na trama. O site CBR explica tudo sobre essa mudança; veja abaixo.

“Um arquivista é contratado para recuperar fitas de vídeo danificadas e fica obcecado em resolver um mistério envolvendo a diretora desaparecida e uma seita demoníaca”, afirma a sinopse de Arquivo 81 na Netflix.

Após estrear na plataforma, a série fez muito sucesso com o público e com a crítica especializada. Um dos aspectos mais elogiados foi a atuação do elenco, além da sinistra ambientação da trama.

Mamoudou Athie e Dina Shihabi, em especial, foram aclamados pelas performances como Dan Turner e Melody Pendras. O elenco da série conta também com Evan Jonigkeit, Julia Chan, Matt McGorry e Martin Donovan.

Grandes mudanças em Arquivo 81, na Netflix

De acordo com o site CBR, a principal mudança entre o podcast original e a série da Netflix é o papel do cristianismo e do satanismo.

Na série, o cristianismo e o satanismo são as chaves para a revelação da Seita Vos Society e a devoção do grupo ao demônio Kaelego.

Conceitos como magia negra e bruxas são introduzidos para responder às perguntas dos personagens principais, mas isso não acontece no podcast original.

No podcast de Arquivo 81, o cristianismo não é um tema importante. Na verdade, a produção original foca mais no aspecto desconhecido do mundo cósmico, uma abordagem no estilo de H.P. Lovecraft.

O podcast de Arquivo 81 está incluído no subgênero terror cósmico, no qual a existência humana é insignificante se comparada a estranhas e poderosas forças espaciais – cujas verdadeiras formas nem podem ser compreendidas pelo intelecto humano.

A série da Netflix, por outro lado, foca mais na infância de Melody na Igreja, e utiliza os flashbacks para criar conexões entre a religião e a paranoia da personagem.

Essa tendência é vista particularmente quando um padre tenta performar um exorcismo em Jess.

Outra mudança importante acontece na premissa da série. No podcast, Dan restaura as fitas de áudio de Melody, e na produção da Netflix, fitas VHS.

A mudança faz sentido, já que podcasts contam apenas com áudio para narrar suas histórias. Na TV, os espectadores conseguem ver a deterioração da psique de Dan com os próprios olhos, vislumbrando o terror junto com o protagonista.

Todos os episódios da primeira temporada de Arquivo 81 estão disponíveis na Netflix.